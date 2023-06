Il Trenino Verde si guasta  dopo il viaggio inaugurale 

L’hanno aspettato un anno intero e al viaggio inaugurale si è guastato. Il Trenino Verde doveva salutare l’inizio della stagione accompagnando un gruppetto di turisti alla sagra delle ciliegie di Lanusei e in realtà all’andata è filato tutto liscio, ma al momento di ripartire il motore non ha dato segni di vita. Gli otto passeggeri sono rientrati alla stazione di Arbatax a bordo di un pullman messo a disposizione dall’Arst, l’Azienda di trasporto pubblico che gestisce il Trenino. La prima partenza era fissata per il 30 giugno, ma la direzione aziendale ha voluto inaugurare la stagione con un collegamento speciale, come chiarisce il direttore centrale Arst, Carlo Poledrini: «Abbiamo accolto una specifica richiesta del territorio per organizzare il “treno delle ciliegie” fino a Lanusei». L’inconveniente ha macchiato l’esordio: «Il rientro è stato fatto in bus perché si è registrato un problema al treno e per sicurezza abbiamo lasciato a Lanusei. Verrà recuperato in breve tempo». Il mesto rientro dei passeggeri alla stazione di via Lungomare ha lasciato delusi gli imprenditori del settore turistico: «Non ho nulla da commentare, preferisco che si esprimano i sindaci», ha detto Alessandro Murino, operatore di Gairo. «Siamo amareggiati - ammette Fiorenza Loi, dell’Infopoint di Tortolì - per come stanno andando le cose e la mancanza totale di programmazione e di certezze non ci permette di lavorare. A oggi non sappiamo se i treni della prossima settimana ci saranno, le vendite sono sospese, non sappiamo cosa dire a chi si informa». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA