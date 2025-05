Il trenino verde sfreccia a metà 

È un trenino verde che sfreccia a metà con le tratte Arbatax-Lanusei, Macomer-Bosa, Tempio-Calangianus e Mandas-Cagliari che ripartono fra trasporto pubblico e turismo, mentre la Laconi-Sorgono, resta al palo in attesa degli interventi strutturali.

Ottimista

A fare da cornice alla rete (oggi sospesa), un salto ad ostacoli, fra sterpaglie e rami che la fanno da padrone lungo le rotaie. E mentre dalla Regione si attendono delle risorse, per ridare luce ad una tratta, meta di avventurieri come Gaston Veuillier e David Herbert Lawrence, dal suo ufficio cagliaritano, il direttore generale di Arst Carlo Poledrini, rassicura: «Le difficoltà sono molteplici e ad oggi gli interventi di messa in sicurezza attendono ancora di essere finanziati, ma insieme alla Fondazione del Trenino verde e i sindaci stiamo lavorando per rilanciare un percorso che ci sta a cuore e rappresenta un volano turistico». Per questo lo sguardo di Poledrini è già al futuro: «A breve faremo partire i lavori di sfalcio dell’erba, prevenendo così dal rischio incendi per l’estate. Dai comuni di Barbagia-Mandrolisai e Sarcidano è emersa la volontà unanime di dare slancio all'intera tratta. Per questo stiamo ragionando sulla possibilità di riaprire già dal 2026 un primo percorso turistico fra Sorgono, Montecorte e Belvì».

Sorgono

Una fase strutturale che soddisfa il primo cittadino sorgonese Franco Zedde, rappresentante della Sorgono-Mandas nella Fondazione del Trenino Verde: «Non possiamo che apprezzare l’impegno che l’Arst sta mettendo in campo per sostenerci in questa fase. Confidiamo per questo che, così come riscontrato in altre vertenze, la presidente della Regione, Alessandra Todde, possa sostenere questo progetto ambizioso». Aggiunge Zedde: «Il trenino è un bene di tutti i sardi e, al di là delle barriere politiche che possono unire o dividere, lo sforzo deve esser sinergico, facendo tutti la nostra parte».

Stazione storica

Intanto, a Belvì, il Comune si attrezza per rilanciare la storica stazione ferroviaria, dove verrà realizzata una moderna area camper: «In queste ore - dice il primo cittadino, Maurizio Cadau - firmeremo con Arst un'apposita convenzione, che consentirà di realizzare al nostro paese un nuovo servizio. Un tassello che non snaturerà la stazione, ma anzi la valorizzerà rendendola un attrattore turistico. È il primo passo verso la valorizzazione degli immobili Arst».

