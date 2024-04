Il trenino verde sarà bello a metà 

Cinquanta giorni al viaggio inaugurale del Trenino Verde sulla tratta Arbatax-Lanusei. Il calendario del servizio turistico targato Arst è stato illustrato ieri mattina nel Comune di Lanusei dove si è riunita la Giunta della Fondazione del Trenino Verde storico della Sardegna. Partenza il 14 giugno, due viaggi programmati a settimana (venerdì e domenica) fino a ottobre. L’offerta prevede, eventualmente per gli altri giorni, anche l’opzione charter. «Il calendario - ha dichiarato Carlo Poledrini, direttore centrale dell’Arst - è quello che era già stato comunicato a seguito delle richieste pervenute dagli operatori tramite i sindaci del territorio».

Non è esclusa una rivisitazione dello stesso, seppur non sostanziale. «Stiamo verificando - ha aggiunto il manager - la possibilità tecnica di apportare qualche modifica sugli orari già previsti, in modo da tenere conto di alcune esigenze presentate nella riunione della Fondazione Trenino Verde». Come lo scorso anno, il Trenino arriverà soltanto fino a Lanusei. Gairo e (soprattutto) Seui restano mete ancora lontane da ripristinare. «Confidiamo - è stato l’auspicio di Poledrini - di avere entro maggio positivi esiti dalla gara d’appalto per la ripresa dei lavori di manutenzione straordinaria delle travate metalliche di Niala». Nel corso dell’assemblea, il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, è stato eletto segretario della Fondazione, di cui era già componente della Giunta.

