Il Trenino verde salta le tratte della zona 

Oggi il sit in a Cagliari e intanto sulle problematiche legate al Trenino verde della Sardegna si registra una dura presa di posizione anche da parte del sindaco di Laconi Salvatore Argiolas che ha inviato una lettera al direttore dell’Arst Carlo Poledrini. «Nel prendere visione, con enorme ritardo e senza alcun coinvolgimento, del calendario dei viaggi del Trenino verde della Sardegna per il 2023 - scrive Argiolas- ho potuto notare che, contrariamente all’anno precedente, il Comune di Laconi è stato praticamente escluso dalle tratte dei viaggi per l’anno in corso, almeno fino al mese di agosto». Il sindaco rimarca «l’ingiustificabile ritardo nell’elaborazione del calendario e le rivendicazioni in merito alla mancata strutturazione del servizio, che rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio». E va oltre chiedendo con forza «di conoscere i motivi che hanno determinato l’esclusione di Laconi dal calendario delle tratte 2023 – ribadisce il primo cittadino - Risulta incomprensibile comprendere il significato di una simile scelta, che crea danni non quantificabili ad un’intera comunità che, con tanti sforzi, combatte ogni giorno per ritagliarsi il proprio spazio in tutti i circuiti del turismo interno». ( s.c. )

