Il trenino verde è solo in 3D 

In attesa che possano compiersi i lavori di messa in sicurezza, lungo la storica rete ferroviaria, per la Barbagia-Mandrolisai il trenino verde resta ancora un miraggio. Ma non per gli appassionati di modellismo, che ne riproducono fedelmente paesaggi, locomotive e carrozze, attraverso dei caratteristici plastici in 3d. Lo sa bene Alessio Manca, 45 anni, titolare dell’albergo La Capannina di Aritzo e consigliere comunale, che nel tempo libero si cimenta in quella che è una vera e propria passione, collaborando con l’amico tedesco Thorsten Weber, barbaricino d’adozione, anch’egli modellista e macchinista. Presidente della ferrovia turistica Heisenbhannfreunde, nelle cittadina di Hasetal, nella Bassa Sassonia.

Gli artefici

«È un hobby che porto avanti ormai da dieci anni, grazie a mio padre che mi ha sempre trasmesso l’amore per il trenino verde», racconta Manca. «Un vero e proprio impegno, che richiede precisione e tanta pazienza. Io mi dedico alla riproduzione dei paesaggi realizzando i plastici con legno, carta pesta e apposite resine, perfezionandoli poi con i colori, l’amico Thorsten, invece, costruisce da zero treni e carrozze».

Passione autentica

Una riproduzione che rasenta la perfezione e che, Manca, non manca di condividere sui social, fra lo stupore di amici e compaesani: «Per ora – sorride il giovane albergatore – mi limito ad avere la casa stracolma di plastici, in futuro tuttavia, mi riserverò di valutare in apposita esposizione nel nostro albergo di famiglia. Coinvolgendo anche l’Arst, in una passione che coinvolge intere generazioni».

Lo dice con fermezza l’albergatore, mentre mostra fiero gli altri due plastici in lavorazione: «Non si tratta solamente di una fedele riproduzione, ma anche di uno strumento per valorizzare al meglio il nostro territorio e i suoi scorci ambientali».

«Lo vogliamo di nuovo»

Non manca per questo l’appello: «A monte di questa passione c’è il grande amore per il trenino verde che fa parte della nostra e identità. Auspico che le istituzioni possano attivarsi per riportarlo ben presto nei nostri paesi. Ne va dello sviluppo turistico e locale». È entusiasta il direttore generale arst Carlo Poledrini che rassicura: «Attraverso la neonata Fondazione del Trenino stiamo lavorando per il rilancio di tutte le reti isolane, compresa la Isili-Sorgono. La passione del signor Manca e di tutto coloro che dedicano il loro tempo libero alla valorizzazione del treno è lodevole. Mi recherò personalmente in visita ad Aritzo, volenteroso di scoprire queste opere d’arte. Stiamo lavorando a prossimi eventi territoriali in cui coinvolgeremo tutti gli appassionati e amici del Trenino».