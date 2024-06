Il trenino verde deve fermarsi 

Un incidente riapre una grave situazione di incertezza sulla linea del trenino verde. Un mezzo pesante pirata, i giorni scorsi, ha nuovamente danneggiato il ponte di ferro, che sovrasta la strada statale 129 bis, all'uscita di Macomer, verso Bosa. Un urto che ha spostato l'asse del ponte, che era stato riparato appena due anni fa. Stop ai viaggi turistici, prenotazioni annullate. Perché i tempi per la riparazione si annunciano lunghi.

L’incidente

È avvenuto i giorni scorsi, ma solo adesso è stato ufficializzato .Interessato il ponte di ferro che sovrasta la strada statale 129 bis, che collega il capoluogo del Marghine con la Planargia. Probabilmente a causare il danneggiamento del ponte è stato un mezzo pesante, il cui autista dopo aver urtato la struttura in ferro si è dileguato. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine. L’Arst ha subito bloccato l'intera linea e i viaggi del trenino verde, che erano ripresi in primavera, lungo la tratta Macomer- Tresnuraghes. In un primo momento si pensava a un guasto riparabile in pochi giorni, ma la situazione, invece, appare molto più grave del previsto. Si dovrà intanto intervenire e mettere in asse il ponte con i binari e poi aspettare le autorizzazioni e il nuovo collaudo.

Danno grave

La cooperativa Esedra, che gestisce la linea, rischia pesanti ripercussioni. «Rischiamo di perdere ancora un'altra stagione - dice preoccupata Rossana Muroni, presidente della cooperativa Esedra, che gestisce e organizza i viaggi del trenino verde - una maledizione. Per accogliere i turisti, che arrivano da mezza Europa e da tutta l'Italia, avevamo ripreso i viaggi sulla tratta tratta tra Macomer e Tresnuraghes, aspettando che ci dessero il via libera anche per utilizzare il tratto tra Tresnuraghes e Bosa Marina, interrotto dal luglio del 2021, a causa di un incendio».

Il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, è subito intervenuto chiedendo all'Arst il ripristino immediato della linea. «Purtroppo la direzione dell'Arst non mi ha dato buone notizie- dice il sindaco- i tempi di riparazione non saranno brevi. Ho segnalato la grave situazione alla presidenza della Fondazione del Trenino Verde della Sardegna, per cercare di accorciare i tempi Ci va di mezzo l'economia dell'intero territorio e il turismo delle zone interne».

RIPRODUZIONE RISERVATA