Il Trenino verde deraglia in partenza Appiedati 80 turisti 

Doveva essere un Ferragosto di relax e divertimento. L’escursione a contatto con la natura più selvaggia è saltata perché il Trenino verde s’è fermato quaranta secondi dopo la partenza dalla stazione di Arbatax. Il convoglio turistico, gestito dall’Arst, ha deragliato («sviato seondo Arst) dal percorso ordinario con l’ultima parte della carrozza uscita dai binari.

Il convoglio a Lanusei non è mai arrivato e gli 80 passeggeri a bordo sono stati costretti a reinventarsi la giornata di festa. Alcuni di loro hanno chiesto il risarcimento, altri hanno gradito le alternative per non buttare del tutto il tour organizzato e hanno raggiunto in auto Lanusei. Ieri sulle rotaie della stazione di Arbatax erano in corso gli accertamenti sulla dinamica, anche per capire quali siano state le esatte cause che hanno originato l’incidente. Domani il Trenino Verde dovrebbe riprendere a viaggiare lungo la consueta tratta.

Gita rovinata

Il Trenino verde ha toppato nel giorno più atteso. Il 15 agosto erano 80 le persone che avevano scelto di trascorrere la festività con un’escursione d’altri tempi. Benché il tragitto (Arbatax-Lanusei) sia ridotto rispetto al passato, il viaggio col vecchio mezzo turistico resta comunque attrattivo. La carovana era appena salita a bordo quando il Trenino è uscito dai binari. Il macchinista, in tempo, è riuscito ad arrestare la marcia - già piuttosto bassa - impedendo conseguenze più gravi. Sono accorsi subito gli operatori degli infopoint che avevano appena concluso la vendita dei biglietti e salutato i clienti, dando loro appuntamento al rientro programmato per il tardo pomeriggio. Invece no. Quaranta secondi scarsi dalla partenza e tutti di nuovo a terra. Tanti i turisti stranieri che avevano individuato nell’escursione con il Trenino verde la scelta ideale per godersi il Ferragosto. Francesi e tedeschi su tutti, ma anche gruppi di italiani. La maggior parte aveva acquistato il tagliando sul web, altri si sono appoggiati al servizio offerto dagli infopoint dove avevano pagato con moneta elettronica. Gli operatori hanno dovuto rendere loro soldi contanti.

Stagione in chiaroscuro

La stagione, che terminerà il 12 ottobre, non verrà ricordata per numeri altisonanti: «Anche se - premette Fiorenza Loi, da 24 anni titolare di un centro di servizi turistici - la stagione importante è ancora da fare e confidiamo nel ritorno dei turisti stranieri. Luglio e agosto hanno subito un calo di richieste perché la gente ha preferito andare al mare. Tuttavia, la stagione è partita tra tante incertezze e non stiamo lavorando al massimo delle capacità. Auspichiamo di instaurare un bel rapporto con la Fondazione e migliorare tanti aspetti organizzativi sulla promozione».

I malumori

È critica Sabrina Caredda, dell’infopoint di via Lungomare: «La stagione - dice senza mezzi termini l’operatrice turistica - va a rilento viste le poche giornate a disposizione, ma soprattutto il caldo non incentiva a salire su un treno senz’aria condizionata. Anche il percorso breve limita gli interessi del cliente. Qui dovremmo poter usare il treno soprattutto nella bassa stagione quando le richieste sono maggiori e il clima più adatto alle gite in montagna. Peccato che invece nella bassa stagione ce lo portino via».

RIPRODUZIONE RISERVATA