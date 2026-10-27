Il trenino sarà rimesso a nuovo 

Dopo un anno e mezzo di stop, il trenino della galleria Henry si rifà il look per poter ripartire nella prossima stagione turistica. Sono, infatti, già iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del convoglio turistico che accompagna i visitatori nel cuore della storica miniera di Buggerru. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è riaverlo operativo per l’inizio della stagione turistica 2027, previsto a marzo, anche se l’azienda incaricata punta a completare l’intervento già entro dicembre.

«Il treno è inattivo da un anno e mezzo perché c’era necessità di un intervento importante. - spiega la sindaca Laura Cappelli - È un pezzo particolare, unico, utilizzato ogni anno da migliaia di visitatori, che aveva bisogno di una manutenzione approfondita». Grazie al finanziamento della Regione Sardegna, è stato possibile avviare i lavori, con un primo lotto da 70 mila euro.

L’intervento, affidato alla Valente Spa, specializzata nei sistemi ferroviari per miniere e gallerie, riguarda sia il locomotore elettrico a batterie sia le carrozze. Oltre alla revisione del pacco batterie e dell’impianto elettrico, è stato effettuato un controllo complessivo delle componenti meccaniche, con smontaggi, sostituzione di cuscinetti e interventi sugli organi di trasmissione. Il mezzo è stato inoltre sverniciato, sabbiato e riverniciato, mantenendo la tradizionale livrea nera. I binari sono invece oggetto di un intervento separato a cura di Igea, che verrà a breve completato. Il trenino consente di percorrere circa un chilometro e mezzo dell’antico tracciato ferroviario sotterraneo.

«Per noi è particolarmente significativo intervenire su un mezzo che tiene viva la memoria della grande stagione mineraria italiana – commenta Alberto Menoncello, presidente e amministratore delegato di Valente Spa –. Le competenze sviluppate in oltre un secolo di attività nelle miniere e nelle gallerie trovano qui un’applicazione diversa, ma importante: garantire affidabilità e continuità a un’infrastruttura che racconta la storia industriale di Buggerru».

Soddisfazione anche dall’assessora alla Cultura di Buggerru Simona Spada: «La riattivazione del trenino consentirà più visite e pertanto maggiore apprezzamento delle nostre bellezze. È un elemento positivo a favore del Comune, ma anche degli stessi visitatori che in questo lasso di tempo hanno sentito la mancanza del trenino». (ma. l.)

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