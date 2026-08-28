Il trekking urbano piace ai giovani 

A Macomer c’è stata tanta partecipazione al trekking urbano nei luoghi della storia. Presenti giovani, studiosi, provenienti anche dai paesi vicini, che hanno caratterizzato la manifestazione ideata dal Comune e realizzata dall’associazione culturale “Sas Coas”.

Il corteo ha percorso l’area storica, passato davanti alla casa natale del poeta Melchiorre Murenu, alla casa Attene, risalente al 1600, alla casa Sequi, dove venne ospitato Giovanni Maria Angioy, a piazza Santa Croce, al vecchio carcere, al museo archeologico, alla vallata di S’Adde, vicino alla grotta Marras, dove venne rinvenuta la cosiddetta Veneretta, considerato il più antico reperto scoperto nell’Isola, e sostato davanti ai caseifici industriali di Albano, Dalmasso, Di Trani, Bozzano, alla vecchia Alas, davanti alle antiche chiese, a palazzi storici e alle caratteristiche costruzioni con le finestre decorate con cornici aragonesi. Tutto è stato spiegato nei minimi particolari dai ragazzi dell’associazione “Sas Coas”, capitanati dal presidente Gabriele Nicelli, da Diego Russo, Milena Spanu, Fabio Campus, Sara Masala e con la partecipazione di studiosi come Luisella Caria. Soddisfatti tutti, in particolare l’assessora Rita Atzori e il presidente Nicelli.

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