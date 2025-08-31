Il trekking allunga la stagione 

Sul fatto che la stagione non verrà ricordata come quella dei record gli operatori turistici sono tutti d’accordo. Si procede tra alti e bassi, luci e ombre e per i mesi spalla si confida nell’assalto degli escursionisti. Baunei e Ulassai sono i centri d’élite per il turismo lento ed esperienziale.

«C’è un po’ di calo rispetto allo scorso anno. Forse colpa del caro trasporti. Tuttavia - dice Tonino Lai, proprietario dell’Hotel Su Marmuri di Ulassai - abbiamo già numerose prenotazioni per settembre e ottobre. Dominano gli ospiti dei Paesi nordici ma non mancano francesi e svizzeri, oltre ai soliti gruppi di tedeschi che si appoggiano a grosse agenzie».

Il trekking

Il futuro del turismo è l’esperienza autentica. Nelle prossime settimane, gli appassionati del trekking e delle arrampicate prenderanno d’assalto il Selvaggio blu e le aree dei Tacchi d’Ogliastra. «Per fortuna - racconta Antonio Cabras, guida escursionistica di Baunei - le previsioni sono buone. Manca ancora qualcosa per fine ottobre. Con il Selvaggio blu abbiamo iniziato sabato scorso». La stagione delle escursioni copre un arco temporale molto più ampio di quella tradizionalmente considerata dedicata alle vacanze.

I primi turisti dal Nord Europa arrivano già a marzo, confidando nella primavera clemente degli ultimi anni.

Bilancio nero

Il calendario avvicina la fine dell’estate, ma non è ancora tempo di chiudere gli ombrelloni o di rinunciare alle escursioni in barca sulla costa di Baunei. Anche se gli operatori si leccano le ferite: «A livello di numeri agosto è stato nettamente inferiore a quello dell’anno scorso: parliamo di un 40 per cento in meno. Confidiamo in settembre, sperando che il tempo regga. Se le condizioni meteo dovessero essere favorevoli andremo avanti fino a metà ottobre». Con le escursioni in motonave tirano anche le visite alla Grotta del fico e i servizi ristorativi di Cala Sisine e Cala Luna. (ro. se.)

