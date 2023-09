Il Tre ora è il re  (con gli “Invisibili”) della classifica 

“Invisibili”, il nuovo album de Il Tre entra - unica new entry in top ten - direttamente al numero uno della classifica sia degli album che dei vinili più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, replicando così il risultato ottenuto dal suo disco d’esordio che, entrato subito al vertice, ha raggiunto la certificazione Platino.

In questo album il rapper romano classe ’97 mette il vissuto e le esperienze di questi ultimi due anni e mezzo, periodo in cui ha scritto, viaggiato, esplorato i suoi pensieri e sentimenti, riconfermando l'amore per le parole con cui ama giocare e dimostrare le sue capacità tecniche. Il Tre spodesta dalla vetta l’inedita coppia formata da Coez e Frah Quintale con l’album a quattro mani “Lovenbars”, nato dall’amore comune per il rap e dalla stima reciproca, che ora è seconda. Terza piazza per Tedua con “La Divina Commedia»”, seguito da Geolier stabile in quarta con “Il coraggio dei bambini - Atto II”. Scambio di posizioni tra il producer multiplatino Drillionaire con il suo primo album ufficiale “10” (ora quinto) e i Pinguini Tattici Nucleari con “Fake News” (sesti).

