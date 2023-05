Il trattore si ribalta, grave l’ex sindaco 

Grave incidente nel primo pomeriggio di ieri nelle campagne di Norbello. A rimanere ferito Raffaele Manca, per moltissimi anni sindaco del paese, ex parlamentare e ora impegnato nella battaglia per la difesa dell’ospedale di Ghilarza e della salute nel territorio, come portavoce di un nutrito Comitato di cittadini.

L’allarme

A trovarlo riverso in terra dopo che si è ribaltato il trattore che stava guidando, sono stati alcuni familiari che, non vedendolo rientrare a casa all’ora di pranzo, lo hanno raggiunto nel terreno di proprietà nella frazione di Domusnovas Canales, nella zona del Castello di Sella, dove erano certi di trovarlo al lavoro.

Immediato l’allarme e altrettanto veloci sono stati i soccorsi: Manca è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto, oltre aghi operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Abbasanta e della Radiomobile di Ghilarza.

L’incidente