Il trattore comprato non è mai esistito: in Italia 600 truffati 

«Il mezzo non è nel traghetto? Fai una cosa, buttati in mare e annega»: ecco la risposta di un truffatore senza volto e nome, solo una voce al telefono, a una delle centinaia di vittime sarde della stangata dei trattori usati. L’acquirente della macchina agricola, pagata per intero, era nella banchina del porto dell’Isola Bianca, a Olbia, ad attendere la consegna, che ovviamente non è avvenuta. La risposta alla sua sconfortata richiesta di spiegazioni è stata beffarda. Ma nella maggior parte dei casi, dopo il pagamento del trattore usato, il venditore sparisce, non esiste più, non parla più. La Procura di Catanzaro ha individuato in Sardegna, sulla base di denunce presentate nel Cagliaritano, a Oristano e in Gallura, una cinquantina di vittime della stangata organizzata e attuata in Calabria. Ma i casi sarebbero centinaia, perché questo è il numero dei pagamenti effettuati per i trattori mai consegnati nell’Isola. Alcune vittime non hanno presentato la denuncia della frode. Le indagini sono state condotte in Sardegna da Guardia di finanza e Carabinieri. I pm di Catanzaro hanno ricevuto dalle Fiamme gialle di Olbia (tenenza di Tempio) una corposa relazione che parte da un caso denunciato a Calangianus.

Il trattore fantasma

Complessivamente la stangata descritta dai magistrati di Catanzaro indica circa seicento vittime in tutta Italia. Ma i truffati non sono soltanto gli acquirenti senza trattore (pagato), ma anche gli imprenditori i cui nomi sono stati utilizzati per le vendite. Infatti si parla di falsi annunci sulle piattaforme di e-commerce per la vendita di mezzi agricoli. Le trattative sono state condotte utilizzando dati personali e utenze telefoniche di soggetti del tutto ignari di quanto avveniva in loro nome. Una volta versate le somme, gli acquirenti non ricevevano il mezzo e il venditore si rendeva irreperibile. Durante le trattative, per convincere l’acquirente, sono stati usati falsi documenti di identità, false fatture, foto e video del mezzo in vendita. Si tratta perlopiù di macchine agricole usate di piccole dimensioni, offerte a prezzi vantaggiosi, con un range dai 12mila ai 4mila euro.

Bluff sardo piemontese

In Sardegna sono state presentate denunce a diverse Procure, che hanno operato autonomamente oppure indirizzato gli atti per competenza agli uffici giudiziari di Catanzaro, Palmi o Reggio Calabria. Nell’Isola per rendere credibili gli annunci civetta sono stati inviati i dati di un grosso operatore del mercato dell’usato della provincia di Cuneo. Grazie a una assonanza con il nome di uno dei presunti truffatori, gli acquirenti hanno trattato il prezzo della macchina agricola convinti di avere a che fare con la società specializzata del Cuneese. Invece in Piemonte niente sapevano, per fare un esempio, di un trattore Antonio Carraro, corredato di trincia erba e fresatrice, mai consegnato in Sardegna e pagato sino all’ultimo centesimo. In Calabria nel 2021 sono state arrestate 18 persone per i reati di truffa, riciclaggio, sostituzione di persona e trattamento illecito dei dati personali, le indagini erano della Procura di Palmi. La Sardegna invece è entrata nell’orbita dei pm catanzeresi, ma l’ambito è lo stesso: trattore pagato e mai consegnato.

RIPRODUZIONE RISERVATA