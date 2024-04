Il trasporto pubblico raddoppia 

Viaggia a trenta chilometri orari, rispettando i limiti di velocità imposti dalla prima Città 30 d’Italia, ma vorrebbe imprimere un'accelerata per concorrere a raggiungere il traguardo della piena sostenibilità della mobilità urbana. Il trasporto urbano locale, gestito dalla società municipalizzata Aspo, fra i conti, però, con un monte chilometri a disposizione insufficiente a coprire la domanda (di un servizio efficiente) di una città in continua espansione urbanistica e demografica e con con un numero consistente di scuole e di servizi decentralizzati.

Coperta corta

Invariati dal 2009, i chilometri riconosciuti da un contributo pubblico ad Aspo nel Contratto di servizio sottoscritto con la Regione, sono un milione e 385mila, per 115mila corse annue su una rete lunga circa 190 chilometri. Ma, nel 2023, gli autobus cittadini hanno macinato oltre un milione e 400mila chilometri, trasportando più di un milione e 700mila passeggeri che, in soli quattro anni, sono aumentati di oltre il doppio e che tenderebbero a crescere se le linee fossero potenziate e i tempi di attesa ridotti. Una coperta ancora troppo corta per far desistere gli olbiesi dall'utilizzo delle macchine (il 45 per cento le utilizza per spostarsi nel raggio di tre chilometri) e per soddisfare le esigenze di movimento di tutti, studenti compresi, oltre mille quelli che si sono spostati in bus l'anno scorso, trecento in più nel giro di due anni.

Il direttore

Rinnovato a dicembre per due anni, il nuovo Contratto di servizio ha sommato ai vecchi, circa 145mila nuovi chilometri per il potenziamento di una linea che, dal 2023, si allunga e arriva fino al Mater Olbia Hospital. Non bastano: «Con dodici linee cerchiamo di arrivare dappertutto ma il contratto è obsoleto e va adeguato considerando non solo il rapporto produzione chilometrica abitante ma anche il flusso turistico che d'estate va servito con corse verso le spiagge», dice il direttore generale, Massimo Putzu: «A Olbia si potrebbe perseguire un obiettivo di un monte chilometri del 50 per cento in più dell'attuale produzione: attualmente sono calcolati 25 chilometri per abitante, ne occorrerebbero almeno 39». Per rendere più prestante il servizio offerto dai mezzi pubblici che possa competere con la velocità dell'auto privata, «bisogna pensare a una pianificazione viaria che contempli le corsie preferenziali per la marcia degli autobus», ha suggerito il direttore di Aspo, in occasione del lancio del Piano urbano della mobilità sostenibile.

