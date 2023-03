Il trasporto degli studenti con i bus finisce al Consiglio di Stato  

La Fara viaggi ha fatto ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale che aveva accolto il ricorso della Cobus ’90. In questa lunga trafila di ricorsi tra le due ditte c’è di mezzo il Comune che, chiamato in causa, ha deciso di costituirsi nel giudizio davanti ai giudici di secondo grado con l’avvocato Gianna Caccavale dell’avvocatura interna del Municipio e dell’avvocato Raffaele Miscali che aveva curato per l’amministrazione comunale la delicata fase dell’avvio del servizio a supporto del responsabile del procedimento.

La Fara nel ricorso chiede l’annullamento di tutti gli atti della gara e in particolare della determinazione del novembre dello scorso anno con la quale la dirigente, sulla scorta del Tar, aveva approvato la graduatoria finale aggiudicando la gara alla Cobus ’90. In prima battuta la commissione aveva dato come vincitore la Fara con esclusione della Cobus ’90. Il Tar chiamato in causa annulla la graduatoria e il servizio dalla Fara passa alla ditta concorrente.

La Fara srl però non molla e la dirigente quando mancano cinque giorni alla ripresa del servizio del 7 gennaio decide di affidare all’avvocato Raffaele Miscali la verifica degli atti in conseguenza della «problematiche giuridiche molto specifiche e dai risvolti certamente complessi». Il Tar però conferma: il servizio è della Cobus ’90. Adesso sarà la volta del Consiglio di Stato. ( a. m. )

