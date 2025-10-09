Il trasloco di Poste fermato in extremis 

Fumata bianca, per ora. La mediazione di Salvatore Deidda, vicepresidente della Commissione trasporti alla Camera, ha scongiurato o forse solo posticipato, il trasferimento a Tortolì del servizio recapiti. Una mediazione dell’ultim’ora, agevolata da Simone Ferreli (FdI) e Bettina Pisano (consigliere di minoranza), a cui ha partecipato il sindaco Davide Burchi, ha portato all’intesa, preceduta da un incontro a Roma tra lo stesso Deidda, il sindacato Cisl e Poste. Una soluzione tampone per il recapito, che sarà ospitato in un container. Meglio di una guerra già dichiarata. La lettera al prefetto era pronta. A firma dei sindaci di Tertenia Giulio Murgia e di Lanusei Davide Burchi. Chiedeva l’immediata sospensione dell’accorpamento dei punti di distribuzione postale di Lanusei e Tertenia a Tortolì, prevista per il 20 ottobre, per violazione degli obblighi di procedura e della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Poste Italiane nell’incontro del luglio scorso aveva accolto l’istanza di sospensione avanzata dalle amministrazioni, preoccupate per le conseguenze del progetto. Poste aveva inoltre sostenuto l'impegno ad informare preventivamente le amministrazioni. Cosa che non è accaduta. Ma cosa accadrebbe con il trasferimento? Due distinti problemi, uno legato alla necessità di garantire i servizi postali ordinari per cui Poste installerà un ufficio mobile, la seconda riguarda il recapito. Se i sacchi arriveranno a Tortolì il portalettere dovrà ivi recarsi a prelevarli, con l’aggravio di tempo e denaro per Tribunale, uffici e aziende. In un bacino di utenza esteso a tutti i paesi del circondario. (si.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA