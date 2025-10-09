VaiOnline
Lanusei.
10 ottobre 2025 alle 00:22

Il trasloco di Poste fermato in extremis 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fumata bianca, per ora. La mediazione di Salvatore Deidda, vicepresidente della Commissione trasporti alla Camera, ha scongiurato o forse solo posticipato, il trasferimento a Tortolì del servizio recapiti. Una mediazione dell’ultim’ora, agevolata da Simone Ferreli (FdI) e Bettina Pisano (consigliere di minoranza), a cui ha partecipato il sindaco Davide Burchi, ha portato all’intesa, preceduta da un incontro a Roma tra lo stesso Deidda, il sindacato Cisl e Poste. Una soluzione tampone per il recapito, che sarà ospitato in un container. Meglio di una guerra già dichiarata. La lettera al prefetto era pronta. A firma dei sindaci di Tertenia Giulio Murgia e di Lanusei Davide Burchi. Chiedeva l’immediata sospensione dell’accorpamento dei punti di distribuzione postale di Lanusei e Tertenia a Tortolì, prevista per il 20 ottobre, per violazione degli obblighi di procedura e della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Poste Italiane nell’incontro del luglio scorso aveva accolto l’istanza di sospensione avanzata dalle amministrazioni, preoccupate per le conseguenze del progetto. Poste aveva inoltre sostenuto l'impegno ad informare preventivamente le amministrazioni. Cosa che non è accaduta. Ma cosa accadrebbe con il trasferimento? Due distinti problemi, uno legato alla necessità di garantire i servizi postali ordinari per cui Poste installerà un ufficio mobile, la seconda riguarda il recapito. Se i sacchi arriveranno a Tortolì il portalettere dovrà ivi recarsi a prelevarli, con l’aggravio di tempo e denaro per Tribunale, uffici e aziende. In un bacino di utenza esteso a tutti i paesi del circondario. (si.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Speleosub muore a Su Gologone

l F. Ledda
La svolta

Gaza, si esulta ma c’è cautela Tel Aviv, attesa per gli ostaggi

Nella Striscia riappare la speranza tra le macerie: «Viviamo nelle tende, non abbiamo più cibo»  
La tragedia

Esperto speleosub muore nelle acque di Su Gologone

Sotto sequestro l’attrezzatura usata Il sindaco di Oliena: missione di ricerca 
Fabio Ledda
Il delitto di Palau

La madre di Ragnedda: «Non credo a mio figlio, deve stare in carcere»

L’imprenditore dimesso da Psichiatria e riportato nel carcere di Bancali 
Andrea Busia
Consiglio

Gli ex presidenti:«Riforme bipartisan o falliranno ancora»

Nella commissione per la Statutaria le proposte dei leader del passato 
L’emergenza

Febbre del Nilo, quarta vittima del virus

Morto un 77enne di Paulilatino, i familiari: servono interventi mirati, malattia da non sottovalutare 
Valeria Pinna
Cronaca

Suonano le sirene: incendio alla Saras Una notte di paura

Allarme alle 3,30 nella raffineria Comune e sindacati: serve chiarezza 
Ivan Murgana