Il trapper romano finisce in cella 

È finito in cella Elia Di Genova, il trapper romano condannato a dieci anni per il tentato omicidio del sassarese Fabio Piu. Il cantante romano, 27 anni, è stato portato in carcere su ordine del gip di Tempio Claudio Cozzella. Di Genova, noto come Elia 17 Baby, stando agli atti trasmessi dai carabinieri alla Procura e al Tribunale di Tempio, nei giorni scorsi è evaso dagli arresti domiciliari. I militari di una compagnia della Capitale, che già da tempo monitoravano Di Genova, si sarebbero recati nell’abitazione del cantante e non lo avrebbero trovato in casa. A quel punto è scattata la nuova contestazione, evasione, ed è stato ordinato l’arresto di Di Genova. Sempre stando alle informative dell’Arma, il giovane avrebbe reagito durante l'arresto e gli è stata contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale. Una situazione complessiva che ha portato all’aggravamento immediato della misura cautelare, da arresti domiciliari al carcere. Elia Di Genova è stato condannato a dieci anni di reclusione (il pm ne aveva chiesti otto) per i fatti avvenuti la sera del 14 agosto 2022 nella spiaggia di Marinella, a Olbia.

In sedia a rotelle

Di Genova, stando a quanto sostiene la Procura di Tempio, dopo un diverbio per ragioni del tutto banali con la vittima, ha impugnato un coltello militare con parte della lama seghettata e nel buio ha colpito Piu alla schiena. Il fendente ha causato danni gravissimi alla colonna vertebrale lesionando il midollo. A distanza di un oltre un anno dai fatti e nonostante la riabilitazione, Fabio Piu è costretto a muoversi sulla sedia a rotelle. Di Genova, difeso dai penalisti Pietro e Gian Maria Nicotera, ha sempre sostenuto di non essere lui il responsabile del tentato omicidio. I suoi legali subito dopo la condanna hanno annunciato il ricorso in appello. Ma ora, almeno sotto il profilo delle misure cautelari, la sua posizione si è aggravata.

Indagine sui social

Stando a indiscrezioni, i carabinieri stavano tenendo sotto stretto controllo Di Genova, soprattutto dopo la pubblicazione di alcuni post. Il trapper aveva commentato con alcuni post sprezzanti la condanna del 13 giugno scorso. Ma si parla anche di altri contenuti, foto e commenti, che hanno messo in allarme i militari. Il legale della famiglia Piu, l’avvocato Jacopo Merlini, non ha voluto rilasciare alcun commento.

