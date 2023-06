Il trapper condannato dileggia la vittima sui social 

Potrebbe avere pesanti strascichi il post sentenza del caso Di Genova – Piu. Ieri il Tribunale e la Procura di Tempio avrebbero acquisito alcuni post comparsi su un profilo Instagram di Elia Di Genova, il giovane trapper romano condannato a dieci anni di reclusione per il tentato omicidio della sassarese Fabio Piu. Di Genova, subito dopo la lettura della sentenza, avrebbe pubblicato dei post che sembrerebbero dileggiare la vittima, che martedì è entrata nell’aula del gip in sedia a rotelle. In particolare, ieri è circolato un post dove compare il giovane trapper e sotto una scritta “Io ho preso dieci anni e rido, te piangi”. In altri post altri contenuti dello stesso tipo sembrano essere indirizzati a Fabio Piu. Ieri mattina i familiari del giovane di Sassari accoltellato alla schiena hanno dato incarico al legale di parte civile, il penalista Jacopo Merlini, di valutare la situazione per un esposto. L’avvocato Merlini ha commento gli ultimissimi sviluppi della vicenda con poche parole: «A tristezza si aggiunge tristezza». Elia Di Genova, 26 anni, è stato condannato per l’episodio avvenuto il 14 agosto nella spiaggia di Marinella (Olbia). Fabio Piu, 35 anni, di Sassari, dopo una banale discussione con Di Genova, è stato accoltellato alla schiena, riportando la lesione del midollo. Attualmente, nonostante costose cure, non ha recuperato ancora la funzione della gamba destra.

