Il tramonto di Luna Rossa 

La rimonta non c’è stata e Luna Rossa dice addio al sogno dell'America's Cup. Sarà il rivale Ineos Britannia a sfidare i Defenders del Team New Zealand nel match race che avrà in palio l'ambita Coppa delle 100 Ghinee. Sessant'anni dopo l'ultima volta, un team inglese torna protagonista della finalissima, che si disputerà sempre nelle acque di Barcellona, dal 12 al 27 ottobre, al meglio delle 13 regate. A Ineos è bastato il primo dei due match point in programma ieri per conquistare il 7-4 e vincere la Louis Vuitton Cup che l'incorona Challanger of Records. Con l'ambizione di portare a casa il prestigioso trofeo mai innalzato dai britannici.

La regata

Una performance impeccabile per l'equipaggio di sir Ben Ainslie, ancora una volta più brillante di Luna Rossa alla partenza. E che si è subito portato avanti, controllando il vantaggio per tutta la regata, con una marcatura stretta a ogni virata. Il Team Prada Pirelli ha dato il massimo, con recuperi che hanno fatto sperare. Soprattutto al termine del quinto lato, quando è arrivato a 4 secondi dal Britannia. Ma gli inglesi hanno resistito agli attacchi e tagliato il traguardo con 12" di vantaggio. Per i ragazzi dello skipper Max Sirena, con i timonieri Checco Bruni e Jimmy Spithill, è sfumato così il sogno di bissare il successo del 2000, quando Luna Rossa riuscì a sconfiggere ad Auckland America One e vincere la Vuitton Cup. Sir Ben Ainslie ha concesso agli avversari gli onori delle armi: «Giù il cappello di fronte a Luna Rossa, sono un team incredibile, da Patrizio (Bertelli, ad di Prada e patron di Luna Rossa) a Max Sirena». Per poi celebrare la vittoria con un liberatorio: "Adesso viene il bello", accanto a sir Jim Ratcliffe, il miliardario britannico proprietario di Ineos e azionista del Manchester United, l'uomo più ricco del Regno Unito, secondo Forbes.

Il futuro

Alla fine contano i risultati e il futuro è un incognita. Più avanti si saprà se Bertelli e compagni saranno alla prossima edizione dell'America's Cup, se ci sarà una nuova sfida, se Cagliari e il Molo Ichnusa resteranno ancora la casa di Luna Rossa e dei suoi uomini. Questa del 2024 ha richiesto un bugdet di 90-95 milioni dichiarato, al netto dei due milioni di dollari per la quota d'iscrizione. «Luna Rossa tornerà», ha assicurato lo skipper Max Sirena. «Parlerò con la famiglia Bertelli per capire se sono ancora l'uomo giusto per condurla», ha chiarito ma al timone non ci sarà più James Spithill, che si ritira. A Cagliari, dove Luna Rossa avrebbe difeso la coppa, c’è delusione: «Rinnoviamo fin da subito il nostro convinto supporto e la piena disponibilità a sostenere tutte le future sfide sportive del Team Prada Pirelli, un nutrito gruppo di oltre 100 atleti e professionisti che, con grande orgoglio, consideriamo parte della grande famiglia del Sistema Portuale sardo», ha detto Massimo Deiana, presidente dell’Adsp, assieme al plauso per i risultati di Luna Rossa.

