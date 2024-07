Il tramonto dell’astro nascente Sunak, travolto dai predecessori 

Londra. Il tramonto dell’ultimo astro nascente dei Tories britannici, astro mai sorto davvero, si consuma dopo meno di due anni, suggello di una parabola che - complice l’effetto terremoto della Brexit - minaccia di precipitare il partito più antico del Regno in una crisi epocale d’identità e di peso politico dopo 190 anni di vita e alternanza costante al potere. Rishi Sunak, primo figlio di una ex colonia dell’Impero, l’India, a riuscire a varcare il portoncino d’ingresso al 10 di Downing Street, e unico premier di pelle non bianca in secoli di storia, è ai saluti finali: a soli 44 anni, e sullo scia di un’elezione che mette fine ad una turbinosa fase di governo durata poco meno di tre lustri fra sbalzi e cambi di leader.

Protagonista quasi per caso di uno scorcio finale di legislatura iniziato nell’ottobre 2022, dopo la caduta di Boris Johnson e la rovinosa parentesi dell’improbabile Liz Truss, il più giovane primo ministro di Sua Maestà dal 1812 si è ritrovato a dover gestire la pesante eredità di scandali, errori e divisioni interne lasciata dai predecessori; fallendo nel tentativo di ricostruire la fiducia degli elettori in barba alle sue promesse di «competenza e responsabilità». Eppure Rishi, nato da genitori della media borghesia del Punjab sbarcati in Inghilterra negli anni ‘60, ha sfoggiato un’immagine di successo: una carriera nel business iniziata nella banca d’investimento americana Goldman Sachs, un matrimonio felice con Akshata Murty, figlia ed erede miliardaria di uno dei magnati più ricchi dell’India (conosciuta mentre entrambi studiavano in California), e dal 2015, quando venne eletto deputato, una rapida scalata in politica. Fino a essere nominato nel 2020 dall’allora premier Johnson cancelliere dello Scacchiere a 39 anni.

