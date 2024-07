Il tramonto dei salotti urbani 

Seduto su una panchina, mentre la radio passa a tutto volume le canzoni di Celentano, Giampietro Scano, 70 anni, allarga le braccia: «Che peccato vedere la piazza così. Eppure basterebbe poco per renderla un gioiello». La piazza in questione è piazza IV Novembre, un tempo salotto della città, punto di ritrovo soprattutto per gli anziani che tra mattonelle sconnesse, alberi incolti e sporcizia, non è che se la passi benissimo. Un destino condiviso anche con le altre piazzette cittadine che da piazza Sant’Efisio a piazza Azuni sperano in giorni migliori.

Lo scenario

In piazza IV Novembre il problema più grande riguarda gli accessi allo spazio dove i sanpietrini sono completamente distrutti e divelti così che, chi arriva dritto dalle strisce pedonali, rischia di rompersi l’osso del collo. «La piazza è abbandonata», aggiunge Scano, «io sono caduto proprio poco tempo fa in questi sanpietrini distrutti e mi sono anche ferito una gamba. Peccato perché quello che aveva fatto un’associazione qualche anno fa è andato in malora». E infatti proprio qui i volontari avevano ridipinto panchine e aiuole, sistemato pietre colorate. «Tutto sparito», rileva un altro frequentatore della piazza Salvatore Congiu, 71 anni, «dovrebbero abbellire, mettere fiori e rifare la pavimentazione perché qui cadono in continuazione. E poi ci vorrebbero le telecamere per i vandali».

La passeggiata

Andando verso il centro non se la passa meglio la piazzetta Sant’Efisio tra le vie Garibaldi e XX Settembre diventata da qualche tempo anche rifugio di senza tetto che dormono nelle panchine. «Io credo che la prima cosa da fare in questo spazio sia potare gli alberi che sono senza manutenzione da tempo», dice Antonio Calandra che da queste parti bazzica spesso, «cade anche la resina sulle panchine. E poi buttano spazzatura ovunque e anche la pavimentazione è sollevata in più punti che si rischia di inciampare». Seduta su una panchina Daniela Moi, 27 anni, aggiunge, «ci vorrebbero più cestini per i rifiuti così magari eviterebbero di gettare la spazzatura per terra. E sarebbe bello se pulissero i muri dalle scritte».

Le auto

E poi c’è piazza Azuni, quattro panchine circondante dallo smog e dalle auto in sosta. «Avevano parlato di un progetto con alberi, altre panchine, invece vedete dove ci sediamo? Per terra, nel marciapiede», dice Bruno Basciu, 80 anni, «ovunque ci sono solo auto, siamo soffocati». Il progetto di recupero e riqualificazione esiste e prevedeva la realizzazione di una zona pedonale, con panchine, verde e con la possibilità anche per le attività della zona di mettere i tavolini fuori. Tutto però è ancora chiuso in un cassetto soprattutto per i problemi legati alla viabilità della zona.