Il traghetto speronò la barca 

Una lesione nella colonna vertebrale e una frattura al femore, sono i pochi elementi che emergono dalla autopsia sul corpo del marinaio senegalese Mandi Diome. Per verificare la causa del decesso dell’uomo, vittima del naufragio del peschereccio Alemax II (10 agosto scorso) saranno necessari altri esami. La salma del marinaio era stata recuperata, qualche giorno fa, su un fondale di 90 metri dalla Marina Militare e dalla Guardia Costiera. Dopo gli accertamenti autoptici disposti dalla Procura di Tempio e affidati a un medico legale, il dato fondamentale è che si è delineato il quadro accusatorio.

Ora appare chiaro, la posizione più grave è quella dei tre indagati (anche per omicidio colposo) membri dell’equipaggio del traghetto Moby Sharden. Secondo la Procura di Tempio, la responsabilità maggiore del naufragio del peschereccio Alemax II è delle persone che erano sulla plancia del traghetto. Moby Sharden viene classificata come nave “raggiungente” e quindi, stando alla ricostruzione della Direzione marittima di Olbia, avrebbe colpito il peschereccio a poppa. Se si trattasse di auto, si potrebbe dire che lo Sharden, la sera del 10 agosto scorso, a largo di Capo Figari, “tamponò” il peschereccio di Mario Langiu facendolo colare a picco.

Le accuse

Oltre allo stesso Mario Langiu, sono indagati Luigi Coppola, 58 anni, di Brindisi, comandante dello Sharden, il cagliaritano Mimmo Cesarale, 27 anni, secondo ufficiale della nave passeggeri e Giacomo Mereu, 60 anni, anche lui di Cagliari e indicato come “timoniere vedetta” dello Sharden al momento della collisione. Sia Coppola, difeso dagli avvocati Alfredo De Filippis e Lucio Della Pietra, che Langiu, difeso dall’avvocato Michele Pilia, hanno nominato dei consulenti per seguire l’autopsia. Gli altri due indagati sono assistiti da Simone Vernazza e Umberto Argiolas.

Secondo la Direzione marittima di Olbia, dal traghetto in navigazione non individuarono i fanali di navigazione dell’Alemax II, dice il pm “visibili a occhio nudo” e non rilevarono la presenza del peschereccio nonostante fosse visibile sul radar di bordo.

