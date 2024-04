Il traghetto ritrova il dente d’attracco 

L’incidente in cui erano state distrutte due briccole del dente d’attracco esterno di levante è rimasto senza responsabili. Per ripristinarlo, l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna si è dovuta sobbarcare una spesa di 400 mila euro. Dopo 1.350 giorni la banchina accoglierà di nuovo il traghetto di linea in arrivo da Civitavecchia che, in questi anni, ha attraccato nella banchina interna di levante. Il primo ormeggio avverrà all’alba di domenica. L’ha annunciato Massimo Deiana, il presidente dell’Authority, che ieri mattina davanti al dente d’attracco fresco di restauro ha incontrato amministratori, autorità militari, operatori portuali, piloti e delegati della compagnia Grimaldi. «Per il porto di Arbatax prevediamo un futuro roseo».

Gli interventi

Ieri come in occasione dell’incidente in porto (era il 4 agosto 2020), sullo scalo soffiavano forti raffiche di maestrale. Che, nella circostanza, avevano spinto il traghetto Bithia della Tirrenia prima sui frangiflutti e poi sulle briccole, danneggiandole. Sulle responsabilità non è stata fatta piena luce, ma l’Autorità portuale si è portata avanti. «Non potevamo aspettare, poi si vedrà chi aveva la responsabilità. Intanto noi abbiamo effettuato i lavori». Deiana ha anche illustrato i lavori realizzati nell’area portuale, annunciando la rimozione delle ringhiere a levante installate nell’ambito delle norme sull’antiterrorismo. «Nei prossimi giorni libereremo levante», ha detto il presidente. Nella sua nuova vita l’area ospiterà 250 parcheggi con il molo che verrà riservato alla nautica da diporto, risolvendo (in parte) l’emergenza sosta che durante la stagione turistica mette in croce il borgo. In attesa del report sulla navigabilità nel bacino portuale, nello scalo si procede a vista, con la Turismar beneficiaria di una concessione in deroga fino a settembre per i suoi spazi. «Realizzeremo lavori milionari sulla banchina di ponente, mentre in banchina di riva faremo scali di alaggio e interverremo anche sui fondali. Siamo anche attenti al traffico crocieristico», ha concluso Deiana. «Il porto è in transizione verso una costante crescita», ha aggiunto Mattia Caniglia, comandante Circomare di Arbatax.

Gli interventi

«Il porto attraversa una fase riorganizzativa e riappropriarci di spazi per la collettività è fondamentale – dichiara il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu – avremo più parcheggi sia per gli escursionisti in transito che per il festival. Speriamo anche, dopo l’estate, di poter demolire la sede dell’ex compagnia portuale».

RIPRODUZIONE RISERVATA