Il traghetto “Logudoro” sarà demolito 

Il traghetto “Logudoro”, che per dodici anni era stato impiegato sulle rotte sarde per il trasporto dei passeggeri, sta per essere demolito. La nave, costruita nel 1988, lunga 145 metri, con 6.505 tonnellate di stazza, è oggi nel portafoglio della società controllata del gruppo Ferrovie dello Stato.

La “Logudoro” è stata al centro di una controversia giudiziaria tra Rfi e alcuni marittimi che, dopo anni di precariato, hanno ottenuto il riconoscimento dei propri diritti: un contratto a tempo indeterminato e il risarcimento economico con crediti di oltre trecentomila euro. Il traghetto è in disarmo da alcuni anni nel porto di Messina e da qualche giorno la Capitaneria di porto di Catania ha avanzato un’istanza per la dismissione della bandiera italiana e la conseguente vendita a una società non comunitaria. La demolizione, infatti, sarà effettuata da un cantiere estero perché in Italia sono davvero pochissimi quelli in grado di effettuare una simile operazione.

Secondo alcune indiscrezioni, la trattativa, avviata da alcuni anni dal gruppo Ferrovie dello Stato, sarebbe giunta nella fase conclusiva con una società che verserà una cifra senza dilazioni e avvierà la demolizione in un cantiere della Turchia. (a. f.)

