Il traghetto “Corfù” approda a Civitavecchia dopo la grande paura 

Salpata con un ritardo di quattro ore, per le grosse fiammate fuoriuscite dal fumaiolo nel momento della partenza dal porto di via Roma, la nave Corfù della Grimaldi ha raggiunto prima Arbatax e poi Civitavecchia, ieri a fine mattina, al termine di una navigazione regolare. Un viaggio iniziato con apprensione e paura per i 93 passeggeri, preoccupati per quello che in un primo momento sembrava un principio di incendio e che si è poi rivelato un malfunzionamento al sistema di raffreddamento.

L’apprensione

Il problema è stato accertato prima dal personale della compagnia di navigazione e dal tecnico Rina che, al termine del sopralluogo a bordo, ha dato il via libera per la ripresa della navigazione. La nave, come ricostruito dai militari della Guardia Costiera, intervenuti insieme ai vigili del fuoco precauzionalmente nell’area portuale, verso le 20 di lunedì ha lasciato la banchina per salpare verso Arbatax: dopo pochi istanti ci sono state delle fiammate dal fumaiolo. Grosse lingue di fuoco notate da tantissime persone che passavano dalle parti del porto di via Roma. Il fumo ha invaso la parte alta del traghetto mentre una fortissima puzza di bruciato ha riempito l’aria in tutta la zona. «Prima ho visto il fumo denso andare verso la città e poi le scintille uscire dall’alto e mi sono subito allarmata», ha raccontato Laura Ciaghi, passeggera della Corfù. Inevitabile l’enorme preoccupazione di chi si trovava bordo.

L’ispezione

Le prime verifiche svolte dal personale della compagnia e dalle squadre antincendio hanno escluso qualsiasi problema grave. In comunicazione con la centrale operativa della Guardia Costiera impegnata a gestire fin dal primo minuto l’emergenza, si è deciso di far arrivare la nave in rada: il traghetto ha avuto un malfunzionamento del sistema di raffreddamento probabilmente per la presenza di melma nel fondale basso dove era attraccata la nave. Da qui la decisione di uscire dal porto e, nel fondale profondo, verificare la ripresa del funzionamento dell’impianto. Poi il ritorno in banchina e l’attesa dell’ispezione del tecnico Rina per poter ripartire poco dopo la mezzanotte. (m. v.)

