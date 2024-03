Un cartello esplicito: «Percorso di emergenza mezzi di soccorso». La strada è quella che costeggia l’aeroporto di Cagliari-Elmas. Doveva essere dedicata esclusivamente al passaggio di ambulanze e vigili del fuoco in caso di soccorsi. Ora, invece, è stato deciso di scaricare tutto il traffico del nuovo centro commerciale della ex Fas direttamente in quell’arteria fondamentale per lo scalo cagliaritano.

