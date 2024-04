«Il traffico allontana anche i turisti» 

«Ci sono turisti che vengono in questa costa da anni, e ogni estate continuano a vivere gli stessi disagi con la Statale 195, in questo modo perdiamo anche i villeggianti locali che nei weekend affollano le spiagge di Pula e Chia». La protesta porta la firma di Donatella Fa, assessora al Turismo di Pula, che teme ripercussioni sulla stagione turistica per via dei lavori in corso a Capoterra che creano una mole di traffico ingestibile che costringe le auto ad andare a passo d’uomo per chilometri. Preoccupati anche i commercianti del paese.

