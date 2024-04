Il traffico aereo riparte, sprint di Olbia 

Numeri in crescita per gli aeroporti sardi dal periodo pre pandemia al 2023. Lo scalo che ha registrato in percentuale la maggiore crescita è Olbia, +10,9%. In Gallura si è passati da quasi 2,9 milioni di passeggeri (2019) ai 3,2 del 2023. A ruota Alghero con un incremento del 7,7 per cento, da 1,3 a quasi 1,5 milioni di passeggeri. Crescita più contenuta per Cagliari, 2,6%, ma i numeri assoluti sono i più alti di tutta la regione: da 4,7 a quasi 4,9 milioni di passeggeri. Sono alcuni dei dati forniti dalla direzione centrale programmazione economica e sviluppo infrastrutture dell’Enac.

L’andamento

Numeri in crescita per Cagliari (10,4%) e Olbia (3,7%) se si guarda al confronto tra 2022 e 2023. Cagliari cresce sul nazionale (8%) e sull’internazionale. La rotta sarda più battuta a livello nazionale è la Elmas-Fiumicino, al 13/o posto in Italia con una crescita del 13,8%: si sono imbarcati nel 2023 361.470 passeggeri. Segue in classifica la tratta inversa, Roma-Cagliari. Olbia perde sul fronte nazionale (-3%) ma guadagna sull’internazionale (quasi più 14%). Mentre nel 2023 c’è qualche problema per Alghero: -2,3% e un crollo dei transiti dell’81%. A Fertilia regge bene il traffico nazionale, mentre si registra un -10,7 sui collegamenti internazionali. Lo scalo di Elmas è nella top ten del traffico nazionale con cifre che aumentano nel confronto tra 2022 e 2023: è al nono posto con una quota del 5,29% dei passeggeri complessivi. I vettori principali del 2023? Ryanair per Cagliari e Alghero, Volotea per Olbia.

Le merci

Cagliari Elmas tra i primi cinque aeroporti in Italia per il traffico cargo (merci e posta) con il 6% del traffico nazionale pari a 5mila tonnellate. C’è stato, come nel resto d’Italia, anche un calo consistente: meno 19% nel 2023 rispetto all’anno precedente. Promettente crescita di Olbia (1161,7%) rispetto al 2019, ma il traffico cargo in quell’anno era ai minimi termini. Percentuali che aumentano anche a Cagliari con + 28,2%. Mentre si registrano cifre in calo per posta e merci solo ad Alghero: meno 12,9%.

