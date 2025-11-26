VaiOnline
L’iniziativa.
27 novembre 2025 alle 00:16

Il Touring apre la chiesa di San Martino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Touring club con il progetto “Aperti per voi”, dopo la chiesa del Carmine, apre la chiesa del convento di San Martino, uno dei monumenti religiosi più antichi di Oristano. Da martedì i volontari accoglieranno i visitatori ogni martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30, ampliando così la fruizione di questo eccezionale monumento, espressione dell’architettura giudicale. Nella chiesa e nel convento di San Martino fu siglata la pace di San Martino del 1410 che pose fine al conflitto tra il Giudicato di Arborea e il re d’Aragona. La chiesa ha registrato anche eventi tragici come la peste del 1652-53, all’interno conserva opere d’arte: statue lignee, retabli, crocifissi e un organo del XIX secolo. Inoltre ospita le Arciconfraternite protagoniste dei riti della Settimana Santa. Negli anni ha subito diverse trasformazioni: rettoria nel XVI secolo, sede di scuole domenicane, quindi ospedale degli Ospedalieri di San Giovanni di Dio. L’iniziativa del Touring rappresenta un nuovo passo nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico nazionale. Sabato alle 11 l’inaugurazione con padre Gianluca Longobardi, parroco dei Cappuccini, Nadia Pellacani, responsabile nazionale del progetto e Salvatore Ferraro, console di Oristano per il Touring che molto si è speso per aprire le porte della chiesa. A chiudere gli studiosi Maurizio Casu e Maria Antonietta Motzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Incidenti sul lavoro, è sempre dramma Sassari maglia nera

L’Isola ha pianto sedici morti nei primi otto mesi di quest’anno 
Gianfranco Locci
La storia

«I miei 100 anni? Un lungo, splendido giro di giostra»

I suoi intrattenimenti viaggianti nelle sagre di mezza Sardegna 
Ignazio Pillosu
Finanziaria

Per la manovra si cerca un miliardo

Aumenta (da 2 a 2,5 punti) l’Irap sulle banche, intesa su affitti brevi e Isee 
Il caso

Il legale lascia la famiglia nel bosco

«Sono contro ogni soluzione, anche abitativa». Il nuovo team prepara il ricorso 
usa

Assalto a due passi dalla Casa Bianca

Colpiti in una sparatoria due militari della Guardia Nazionale: sono gravi 