Il Touring apre la chiesa di San Martino 

Il Touring club con il progetto “Aperti per voi”, dopo la chiesa del Carmine, apre la chiesa del convento di San Martino, uno dei monumenti religiosi più antichi di Oristano. Da martedì i volontari accoglieranno i visitatori ogni martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30, ampliando così la fruizione di questo eccezionale monumento, espressione dell’architettura giudicale. Nella chiesa e nel convento di San Martino fu siglata la pace di San Martino del 1410 che pose fine al conflitto tra il Giudicato di Arborea e il re d’Aragona. La chiesa ha registrato anche eventi tragici come la peste del 1652-53, all’interno conserva opere d’arte: statue lignee, retabli, crocifissi e un organo del XIX secolo. Inoltre ospita le Arciconfraternite protagoniste dei riti della Settimana Santa. Negli anni ha subito diverse trasformazioni: rettoria nel XVI secolo, sede di scuole domenicane, quindi ospedale degli Ospedalieri di San Giovanni di Dio. L’iniziativa del Touring rappresenta un nuovo passo nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico nazionale. Sabato alle 11 l’inaugurazione con padre Gianluca Longobardi, parroco dei Cappuccini, Nadia Pellacani, responsabile nazionale del progetto e Salvatore Ferraro, console di Oristano per il Touring che molto si è speso per aprire le porte della chiesa. A chiudere gli studiosi Maurizio Casu e Maria Antonietta Motzo.

