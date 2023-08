Il tour verde acqua de Sa Meri Vallermosa-Capo Nord e ritorno 

Che agli artisti non manchi la fantasia è risaputo, ma l’idea di promuovere il proprio brand viaggiando da Vallermosa a Capo Nord e ritorno a bordo di un maggiolino verde acqua con roulotte al seguito - in pendant, ça va sans dire - è tutta farina del sacco dello stilista sardo Renato Chessa (nessuna parentela con chi scrive).

Rivincita

Il trentasettenne vallermosino, dal 2015 al timone del suo marchio di abbigliamento dopo aver studiato allo Ied di Milano e aver lavorato alla Marzotto-Ratti, si divide tra Milano e quella Sardegna che racconta nelle proprie creazioni dando visibilità ai suoi angoli più spettacolari - Goloritzè a Porto Flavia - alle sue meravigliose tradizioni, siano maschere del carnevale, costumi o arazzi. Creazioni che spedisce in tutto il mondo. La pandemia ha stroncato un progetto di espansione in Europa e questo viaggio, di circa 14mila chilometri e 40 giorni, è stata la reazione. Un limite trasformato in opportunità: «Se uno vuole una cosa deve andarsela a prendere, sempre senza far male a nessuno. Questa è una rivalsa verso il Covid, sembra folle ma ho giocato con la creatività, un’esperienza così sarà anche un input per la collezione 2024», spiega Chessa.

Il percorso

«Sono partito da Vallermosa il 14 luglio. Breve sosta a Milano per caricare campionario e beni di prima necessità e il 20 la partenza, con la mia ragazza Gaia, che lavora in smartworking dalla roulotte. Dal Brennero abbiamo raggiunto Innsbruck, poi Monaco: sotto l’Allianz Arena ci siamo ritrovati circondati dai tifosi del Bayern. Poi la meravigliosa Norimberga e Berlino. Ovunque ci fermano per fare foto, anche al distributore di benzina, quella “meri” a grandezza naturale, vecchietta tatuata in costume sardo con la doppietta in mano, incuriosisce tutti”. E si incontrano anche fan e sardi: «È fantastico incontrare quelli sparsi per l’Europa, e che calore nei circoli, da Amburgo a Copenaghen». Il viaggio punta a Nord: dopo Stoccolma, la Finlandia, il Circolo Polare Artico e Rovaniemi, per far visita a Babbo Natale prima di vedere il sole di mezzanotte a Capo Nord. E da lì il lungo ritorno. «Dopo i fiordi capiremo se avremo il tempo di passare per Amsterdam, Bruxelles, Parigi e poi imbarcarci dalla Francia o fare a ritroso il viaggio dell’andata. Da settembre riaprono in laboratori e si riattiva il mondo della produzione: dovrò essere in ufficio».

Gli incontri e il maggiolino

«In aereo non avrei potuto portare il campionario e l’hotel sarebbe stato troppo dispendioso. La roulotte invece ci dà più libertà. L’ho allestita quasi del tutto io, ci ho messo dieci giorni a scegliere la tonalità: lavoro con i colori, era fondamentale, alla fine il carrozziere mi ha accontentato con un colore originale Volkswagen del 1960. Quando ci fermiamo, ai tanti che si avvicinano per una foto spiego che è un marchio che racconta la Sardegna: in fondo facciamo anche promozione turistica, tanti vogliono visitare la nostra terra. Prima di andarsene ci stringono la mano, fanno i complimenti e ci augurano buon viaggio. E lo è davvero».

