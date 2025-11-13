Il tour tra rifiuti e degrado del numero uno di Area: «Situazione sconcertante»  

«I vostri problemi mi stanno a cuore, verrò a trovarvi». Matteo Sestu è stato di parola. Il 39enne neo amministratore unico dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa (Area), ha mantenuto la promessa fatta una settimana fa nel suo ufficio di via Cesare Battisti e mercoledì, a mezzogiorno, si è materializzato a Sant’Elia insieme a due collaboratori per un accurato sopralluogo a palazzo Bodano, dove 35 famiglie sono costrette da anni a vivere in condizioni di fortissimo disagio, tra solai pericolanti, ascensori fermi da oltre un lustro e rifiuti ovunque.

Mille problemi

Il numero uno di Area è stato accolto da una delegazione di inquilini, che lo attendevano in via Schiavazzi 4 A. Persone anziane, perlopiù, che hanno voluto illustrare al dirigente i mille problemi dello stabile, tenendolo quasi per mano durante un inquietante tour nel degrado che si è protratto sino alle 13. «Venga con me, le faccio vedere le scale, sono diroccate e al buio, al punto che diversi di noi sono caduti», ha esordito Giuseppina Lecca, 74 anni. «Ed ecco i contatori o quello che ne resta, dato che sono stati incendiati», ha sottolineato Antonio Tuveri, stessa età, invalido. Tra pavimenti allagati, impressionanti crepe con mattoni a vista, ferri arrugginiti e fili elettrici scoperti, il sopralluogo è proseguito alla luce delle torce dei telefonini fino all’immensa balconata condominiale, ugualmente in condizioni pietose. Muri ricoperti di graffiti e rifiuti di ogni genere.

Mani nei capelli

Sconcertato per il gravissimo degrado, Sestu ha rinnovato l’impegno ad intervenire per risolvere innanzitutto i problemi strutturali, glissando peraltro sulle tante situazioni di illegalità che trascendono le competenze di Area. «Ho preso visione di tutto», ha commentato alla fine, «posso dire che Sant’Elia sarà presto oggetto di interventi importanti con risorse importanti, decine di milioni. Per quanto concerne palazzo Bodano, sicuramente saranno rifatte le facciate, siamo già in fase di progettazione, e cercheremo di reperire le risorse per intervenire anche all’interno». Attivo il tavolo col Comune. «Sono in contatto con l’assessora ai Servizi sociali, Anna Puddu, per programmare insieme una serie di interventi. Nel frattempo stiamo studiando un sistema per gestire il problema delle spese condominiali, perché c’è chi non paga». L’obiettivo è tutelare chi è in regola ripristinando servizi essenziali come l’ascensore, fondamentale in un palazzo di 8 piani, eppure fermo da 6 anni.

