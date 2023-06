Il tour nelle strade colabrodo 

La storia si ripete sempre e uguale se si parla di buche stradali: un problema che con le piogge dell’ultimo periodo si è aggravato e esteso. L’ultima voragine si è aperta due notti fa in via Quartu, ma poche ore prima la stessa cosa è successa in via Tabarca e in via Ortobene. Senza dimenticare gli avvallamenti in via Nazionale, la principale arteria quartuccese.

La voragine

Nel centro storico, il tratto in via Quartu interessato dal cedimento è lo stesso rimasto chiuso per oltre due mesi lo scorso autunno a causa di due case pericolanti. Questa volta la strada è stata transennata, poi gli operai del Comune hanno posizionato delle lunghe lamiere in acciaio per permettere ad auto e pedoni di attraversarla in sicurezza.

«Siamo intervenuti subito», dice l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda. «Ora bisogna capire cosa sta succedendo in quell’area, dovremo dialogare con Abbanoa e i tecnici. Una volta scoperte le cause, si potrà intervenire. Via Quartu fa parte del progetto da 600 mila euro che comprende anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, quindi verrà certamente messa in sicurezza quanto prima». Non è la prima volta che in quella zona i residenti hanno visto il terreno sprofondare sotto i loro piedi: dieci anni fa una grande spaccatura si aprì in mezzo alla strada all’altezza del vecchio cimitero. «In città ci sono diversi interventi in corso sia per la fibra ottica che per l’illuminazione pubblica. Lo scorso anno abbiamo speso circa 10 mila euro per tamponare buche e avvallamenti: dove possiamo interveniamo, ma non possiamo impedire agli altri di lavorare», conclude Caredda.

La minoranza

Per Damiano Paolucci, consigliere di minoranza e residente a pochi passi da via Quartu, questa è la parte del centro storico dimenticata. «I cedimenti strutturali delle case e del manto stradale si ripetono sistematicamente. Più volte abbiamo segnalato le criticità soprattutto nel triangolo via Quartu, via Monsignor Tronci e via Raffaele Piras», afferma. «La manutenzione non esiste, ma mancano anche gas e fibra ottica. È una zona esclusa da pavimentazioni e illuminazioni storiche. Tanti proclami di valorizzazione e a tutt'oggi il nulla assoluto. Grave anche la situazione viabilità: nessun provvedimento per ridurre la velocità, segnaletica inadeguata e auto che sfrecciano, mettendo in pericolo i residenti».

