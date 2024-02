«Il tour dell’orrore tra le discariche» 

«A spasso tra le discariche nelle campagne di San Sperate». Così Giovannino Schirru, attivista ecologico del paese, racconta la sua gita, tra eternit, batterie, ma anche mobili e rifiuti vari. Delle discariche a cielo aperto che spuntano come funghi. E come per i funghi, Schirru si chiede: «Chi può raccoglierli?».

In realtà, quella dell’attivista è diventata una vera e propria missione: «Ci segnalano delle zone compromesse e noi andiamo sul posto a documentarle. Cerchiamo di mostrare alla gente la natura e la sua rovina». E aggiunge: «Mi definisco un ambientalista e un ecologista convinto, la gente lo sa».

Sui social

L'ultima impresa ha fatto il giro dei profili social: «Mi trovavo nella zona di Santa Barbara, ma abbiamo girato un po' tutto l'agro di San Sperate. Ero con un mio amico, Giacomo Landis. Con lui abbiamo trovato cumuli di amianto, anche in piccoli corsi d'acqua o ristagni. Non voglio pensare ai danni ambientali e ai pericoli per la salute delle persone». Ma non solo eternit: anche batterie di auto, mobili distrutti, tubi di metallo. «Ovviamente non so chi possa aver fatto una cosa del genere», chiarisce Schirru. «Di sicuro non sono rifiuti normali. Mi chiedo: chi può intervenire? Che cosa si può fare?». E chiude: «Nessuna accusa neanche nei confronti del Comune: gli amministratori che cosa ci possono fare? Certo, magari sono competenti per le bonifiche, oppure per l’installazione di fototrappole, ma lo spazio è immenso. La gente dovrebbe avere più rispetto».

Il sindaco

Risponde il sindaco Fabrizio Madeddu: «Il nostro Comune non è nuovo alle bonifiche. L'ultima volta ci era venuta in soccorso la Regione, ma se dovessimo farlo di tasca nostro costerebbe veramente tanto. Siamo nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro. E quelli sono soldi che, per far quadrare il bilancio, dovremmo togliere ad altre aree. Le prime “vittime” sono sempre cultura e sport. Brutto dirlo, ma è la verità». E le fototrappole? «Ne abbiamo e abbiamo multato decine di persone, mai di San Sperate. E non nascondiamoci dietro a questo fatto, perché cittadini di San Sperate incivili ne abbiamo, vengono multati nei paesi dove gettano l'immondizia. Da ottobre è reato penale, fino a 10mila euro di multa. Ma i soldi vanno allo Stato».

Ma si può fare qualcosa? «Per le bonifiche importanti e con rifiuti pericolosi abbiamo bisogno d'aiuto. Per le singole buste abbandonate lo facciamo regolarmente». Alla fine l'avviso: «Segnalate al Comune, non solo sui social. E se avete la targa e i nomi di chi lo ha fatto, denunciate, solo così si possono perseguire. E se si trova una busta non apritela: se lo fate non possiamo più prendere in considerazione le prove», chiude Madeddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA