Il tour dell’Isola in bici contro la leucemia 

Non è una vacanza, né l’ennesimo viaggio da raccontare con foto al tramonto e hashtag turistici. O meglio non sarà solo questo. È in realtà una sfida contro il tempo, la fatica e soprattutto contro una malattia che non lascia tregua: il cancro. Dal 19 al 22 settembre, tre ventenni di Pavia – Alessio, Fabio e Gabriele – attraverseranno la Sardegna in bicicletta, da Olbia a Cagliari lungo la costa orientale. Quattro giorni per percorrere 470 chilometri con l’obiettivo di trasformare ogni pedalata in un euro da donare all’Ail, l’associazione Italiana contro le leucemie.

Il traguardo iniziale era simbolico: 470 euro, uno per ogni chilometro percorso. Ma la solidarietà ha subito superato la strada immaginata: a una settimana dalla partenza, i tre hanno già raccolto circa 400 euro, e la cifra continua a crescere. «Abbiamo alzato l’obiettivo – spiegano – perché non volevamo che la donazione si chiudesse troppo presto. Vogliamo andare oltre i numeri, vogliamo che questo viaggio lasci il segno». Sulla pagina Instagram “pedalando per_bene” i tre ragazzi raccontano preparativi e percorsi, con foto e storie che documentano tutto. «È il nostro diario di bordo – spiegano – ma anche il modo per coinvolgere chi ci sostiene. Perché la ricerca non si finanzia da sola: servono gambe, cuore e la forza di una comunità che crede nel futuro».

