Il tour delle chiese romaniche è un successo: 500 visitatori 

Il percorso alla scoperta dei monumenti del focus romanico in città fa il boom di visitatori, con oltre 500 presenze registrate domenica durante la giornata dedicata. Un’iniziativa voluta dall'amministrazione comunale e organizzata in collaborazione con l'Associazione turistica di Quartu e la Fondazione Sardegna Isola del Romanico. Inizialmente programmato per fine maggio, ma poi rinviato a causa della pioggia, il tour culturale ha permesso l’apertura - per l'intera giornata - delle chiese di Sant’Agata, San Benedetto, San Forzorio - raggiungibile tramite bus navetta - San Pietro di Ponte e Santa Maria di Cepola.

Accanto alle chiese romaniche i visitatori hanno potuto ammirare anche la bellezza dell’Ex Convento dei Cappuccini e di Sa Dom’e Farra. «Tanti turisti in città per scoprire il fascino di questi antichi edifici religiosi, ma anche tanti quartesi che non avevano mai avuto modo di visitarle, soprattutto giovani», il commento della consigliera comunale Anna Maria Demurtas. L’Università di Cagliari ha fatto la sua parte garantendo la partecipazione di tre archeologici, impegnati mattina e sera nelle visite guidate in tutti i siti aperti per l’occasione. Un successo che il Comune vuole replicare dopo l’estate partecipando anche a una giornata dedicata e già calendarizzata a livello nazionale nel mese di settembre. Non solo: in collaborazione con la Fondazione Isola del Romanico è allo studio anche un convegno sul tema.

