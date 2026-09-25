Il tour della Salute in dodici paesi 

Parte lunedì 28 settembre da Perdasdefogu il “Tour della Salute - Prevenzione on the road” il percorso di screening itinerante promosso dalla Asl Ogliastra. Un’iniziativa che porta direttamente nel territorio i tre programmi di prevenzione oncologica: lo screening mammografico, lo screening della cervice uterina e lo screening del colon retto. Il primo appuntamento è in programma in piazza Europa a Perdasdefogu.

Da qui prenderà il via un itinerario articolato in diverse tappe, che fino al 29 ottobre toccherà la maggior parte dei comuni ogliastrini: per ora sono confermate le giornate di Perdasdefogu, Tertenia, Jerzu, Osini, Seui, Arzana, Villagrande Strisaili, Tortolì, Girasole, Lotzorai, Bari Sardo e Lanusei.

«In un territorio come l’Ogliastra, caratterizzato da una particolare conformazione orografica e dalla presenza di comunità distribuite in aree anche distanti dai principali presidi sanitari - osserva Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra - portare la sanità nei luoghi di vita delle persone è una scelta di equità e prossimità. Con il Tour della Salute vogliamo rafforzare la prevenzione come elemento strutturale della strategia sanitaria della nostra azienda, facendo del territorio il luogo privilegiato dove promuovere la salute e favorire l’adesione ai programmi di prevenzione».

Protagonista dell’iniziativa sarà uno speciale “truck” un vero e proprio poliambulatorio mobile attrezzato per consentire lo svolgimento dei tre screening. L’équipe del Tour sarà composta dagli assistenti sanitari del Centro Screening Asl e dal personale di Pubblipeas, società che collabora all’iniziativa.

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