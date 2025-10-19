Il tour del Romanico e le chiese riscoperte 

Decine di lumi rischiarano l’antica chiesetta di San Benedetto, rimessa a nuovo dopo un intenso lavoro di restauro. È lei la “star” della nuova edizione de “Le giornate del Romanico” che ieri e in parte anche sabato, ha portato quartesi e turisti alla scoperta delle chiese antiche del territorio. Tour tra Sant’Agata, Santa Maria di Cepola, appunto San Benedetto, San Pietro di Ponte e San Forzorio. A fare da guida, archeologi specializzati che hanno accompagnato i visitatori.

«Visitare le chiese che spesso sono chiuse è una grande opportunità», dice Adele Cogoni, in visita a San Benedetto. E poi Loredana Atzori: «Per me a San Benedetto è una prima volta». In giornata è stato possibile salire anche sul bus navetta per le chiese campestri.

«Le Giornate del Romanico», commenta l’assessora alla Valorizzazione del territorio, Rossana Perra, «sono un’occasione preziosa per riscoprire le nostre radici e offrire alla cittadinanza un’esperienza culturale immersiva». Per questa edizione, aggiunge la consigliera comunale e delegata per il Romanico, Anna Maria Demurtas, «abbiamo voluto ampliare l’iniziativa includendo momenti dedicati alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti enogastronomici, in un connubio tra arte, cultura e tradizione locale. Il C omune investe nel recupero e nella valorizzazione delle chiese romaniche». Soddisfatto Antonello Figus, presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico: «Nell’Isola, Quartu ha il primato del numero di chiese romaniche. È stato un programma ricco che ha offerto uno spaccato delle bellezze naturalistiche e archeologiche».

