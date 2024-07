Il tour del castello? In sardo 

Al Polo museale di Sanluri si parla sardo. Per la prima volta, oltre 30 visitatori del Sulcis Iglesiente sono stati guidati e accolti dagli operatori in limba nella stanze del castello, in quelle del museo del pane e dell’esposizione dei reperti etnografici al convento dei cappuccini. L’iniziativa, concordata con gli ospiti, rientra nell’ambito del progetto regionale di lingua sarda “Terras de Marmilla, Linas e Campidanu” che coinvolge 12 Comuni del Medio Campidano, con Sanluri capofila. Un tour di un’intera giornata con una visita al parco degli Scolopi e una pausa pranzo nella struttura ricettiva. «La coincidenza con l’anniversario di Sa Battalla – ricorda il sindaco Alberto Urpi – nell’anno di assenza della rievocazione biennale, è stata occasione per esporre in sardo l’assalto al castello. L’amministrazione crede fortemente nella riscoperta e conservazione della cultura e tradizioni. Per questo auspichiamo che l’iniziativa di raccontare in sardo la nostra storia sia solo l’inizio di un percorso più ampio». ( s. r. )

