Il Tottenham raggiunge due volte lo United 

Spettacolo all’Old Trafford. Sotto gli occhi di Jim Ratcliffe, Mr. Ineos per la prima volta in tribuna da quando è entrato nella proprietà del club per cui tifa da bambino, i Red Devils pareggiano 2-2 contro il Tottenham (l’ex Genoa Dragusin entra nel finale) nella seconda delle due partite della domenica di Premier. Nell’altra, 0-0 tra Everton e Aston Villa con la squadra di Emery che manca il momentaneo aggancio al Liverpool capolista.

Tra lo United e il Tottenham, dunque, grande spettacolo. Il pari alla fine sta stretto agli Spurs, che hanno creato di più ma che hanno anche dovuto rimontare due volte, dopo essere andati sotto già al 3’. Postecoglou ha schierato subito titolare Timo Werner e fatto entrare nel finale l’ex Genoa Radu Dragusin, i due acquisti che confermano come la squadra voglia entrare in una nuova dimensione, quella delle grandi, come il 5° posto a quota 40 punti suggerisce. Vuole entrare in una nuova dimensione anche lo United, che ha visto andare a segno i suoi attaccanti Ramsus Højlund e Marcus Rashford, che ha segnato per la prima volta in stagione a Old Trafford.

A Riad il Real Madrid ha travolto il Barcellona (4-1) vincendo la Supercoppa spagnola grazie ad una tripletta di Vinicius Junior in 40 minuti. La squadra di Carlo Ancelotti si è così presa la rivincita della finale dello scorso anno.

