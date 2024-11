Il toto Capodanno accende le polemiche 

Brindisi in piazza con Mika? Anzi no con Elisa. Oppure con Tommaso Paradiso. È ancora in corso il toto-artista di Capodanno e il centrodestra ne ha approfittato per attaccare il nuovo Cda della Fondazione Alghero, appena insediato. Il capogruppo dei Fratelli d’Italia, Alessandro Cocco, in particolare, ha puntato il dito sulla grande incertezza rispetto agli eventi del Cap d’Any. «Fumata nera anche oggi con una riunione concentrata più sullo scegliere gli organizzatori che il nome dell’artista», ha scritto Cocco in una nota stampa. Dopo le indiscrezioni sui nomi dello showman Mika, di Elisa, ma anche di Ghali e di Tommaso Paradiso, «le trattative sembrano spostarsi su un nome meno competitivo, come quello di J-Ax», ha proseguito il capogruppo dei Fratelli d’Italia, evidentemente poco entusiasta all’ipotesi che sia il rapper milanese a traghettare algheresi e ospiti verso il nuovo anno. «Inutile nascondere la preoccupazione su questa gestione disordinata, senza guida, che rischia di allontanare artisti di alto livello, riducendo al minimo l’attrattività di un evento così importante», ha incalzato il consigliere.

Il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, intanto, ha fatto sapere che prima di tutto occorre tenere conto dell’equilibrio finanziario dell’ente che gestisce l’intero patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, senza voler strafare. «Non possiamo permetterci di far lievitare il debito, rischiando di mettere in difficoltà il bilancio dell'anno successivo», ha dichiarato Porcu, ricordando che lo scorso anno, quando si era speso un milione e mezzo, ben 500mila euro hanno pesato nel bilancio 2024.

