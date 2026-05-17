Il toscano Cianti è primo a Loiri 

La presenza degli Juniores della Monsummanese, dove corre il sardo Luca Biancu, ha vivacizzato la Coppa Città di Loiri Porto San Paolo, di ciclismo su strada. A vincere nella categoria, dopo 60 km a quasi 38 di media, è stato Niccolò Cianti, davanti ad Andrea Balliana (che corre alla Ecotek Zero24 come suo fratello maggiore Enrico), ma l’Allievo Leonardo Onida (5°) ha confermato di essere uno dei più promettenti prospetti sardi.

Nella gara per Esordienti e donne giovani, si è imposto il “2° anno” Salvatore Pileri sul più giovane Alberto Brandano, dalla società organizzatrice, Terranova Fancello Cicli Olbia. ( c.a.m. )

Ordini d’arrivo. Juniores : 1. Niccolò Cianti (Monsummanese), 2. Andrea Balliana (Ecotek Zero24), 3. Brando farsetti (Monsummanese), 4. Gabriele Marroccu (Arkitano), 5. Stefano Nicolini (Monsummanese), 6. Luca Biancu (id.).

Allievi : 1. Leonardo Onida (Uc Guspini), 2. Giuseppe Mezzano (Sc Pattada), 3. Giacomo I. Pistis (Sestu Bike), 4. Emanuele Piras (Fabio Aru Academy), 5. Emanuele Farina (Terranova Fancello).

Esordienti 2° anno : 1. Salva- tore Pileri (Samabike), 2. Dario Sanna (id.), 3. Davide Donapai (Dueppi Cycling Project).

Esordienti 1° anno : 1. Alberto Brandano (Terranova Fancello Cicli), 2. Fabio Vidili (Crazy Wheels), 3. Francesco Sanna (id.).

Allieve : 1. Soraya Fancello (Vc Sarroch), 2. Anita Valbonesi (Fiumicinese), 3. Silvia Orione (Samabike).

Donne Esordienti : 1. Linda Solla (Crazy Wheels), 2. Matilde Podda (Samabike), Noemi Cianti (Gs Capannori).

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