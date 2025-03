Il tortolì vince e inguaia l’Uta  

Uta 2020 0

Tortolì 2

Uta 2020 (4-4-2) : Firinu, Mameli (28’ st Sartorio), Piras, Aretino, Fusco, Boscu, Ridolfi (40’ st Atzeni), Licciardo, Picciau, Suella, Amorati. In panchina Angioni, Pibia, Ricciardi, Cossu, Virdis, Figus, Vacca. Allenatore Saba.

Tortolì (3-5-2) : Marongiu, Pili (43’ st Acosta) De Zan, Marcich, Ferrareis, S. Loi, Contu, Timpanaro (35’ st Cocco), Forense, Orrù, Oses (43’ st. Serra). In panchina Doumbouya, Vincis, Pascual, Mascia, E. Loi. Allenatore Mereu.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : pt 21’ Oses; st 41’ S. Loi

Note : ammoniti Mameli, Piras, Picciau, Forense, Cocco, Marongiu.

Uta. Seconda sconfitta consecutiva per l’Uta, che perde 0-2 in casa contro la seconda della classe Tortolì. Risultato che lascia molto amareggiata la squadra di Carlo Saba, la quale ha racimolato appena un punto nelle ultime quattro partite (0-0 contro l’Atletico Masainas in casa).

Dopo un buon inizio dei padroni di casa, il Tortolì passa alla prima vera occasione: dal corner di Contu arrivano una serie di deviazioni ma il più lesto è Oses che insacca all’altezza del secondo palo. Nella ripresa l’Uta prova a rifarsi avanti ma la retroguardia ospite difende con ordine e senza particolari rischi. Sul finale, molto nervoso, arriva il gol del raddoppio firmato da S. Loi dopo il buon contropiede guidato da Ferrareis.

