Il Tortolì va in orbita 

Tortolì 2

Santa Giusta 0

Tortolì (4-3-3) : Falconetti, Agus (29’ st Murru), Pendin, Loi, Mameli; Lobina (43’ st C. Lai), Gentini, F. Serra; Bonicelli (41’ st Aversano), Boi, F. Lai (13’ st Orrù). In panchina Mascia, M. Serra, M. Lai, Fanni, Casula. Allenatore Piras.

Santa Giusta (4-3-3) : Cadoni, Frau, Manias (41’ st Simbula), Pavcic, Corona; Ghanam, Usai, Johnson (15’ st Cabras); Pibiri, Serpi, Scanu. In panchina Urrai, Putzolu, Garau, Cau, Mereu, Tuveri, Fois. Allenatore Pinna.

Arbitro : Salis di Cagliari.

Reti : nella ripresa 3’ Bonicelli, 15’ (r) Boi.

Note : espulso Gentini; ammoniti Johnson, Ghanam, Frau, Agus, F. Serra, Scanu, Boi; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 250.

Tortolì. Rossoblù vittoriosi con il fattore “doppia b”. Il 2-0 rifilato al Santa Giusta è firmato dalla coppia Boi-Bonicelli. La squadra di Alberto Piras conquista 3 punti e ne risucchia altrettanti all’Arborea in agonia che ora è distante appena un punticino. Al Fra Locci la prima parte della sfida è avara di occasioni. Al 28’ Daniel Mameli calcia da 25 metri provando a scuotere un pomeriggio sonnolento. Il fendente, che assume un’anomala traiettoria influenzata dal vento, centra la traversa con Cadoni fuori causa.

Inizio flash della ripresa

Passano 180 secondi, Francesco Lai fa galoppare Agus che, giusto un attimo prima che la palla esca sul fondo, scarica in mezzo un rasoterra forte che Bonicelli gira d’interno destro all’angolo più lontano. Il Tortolì è in vantaggio ma si complica la vita quando, all’8’, Gentini frana su Frau e prende il secondo giallo della gara. Però i rossoblù resistono al colpo e trovano anche il raddoppio con Boi che realizza il rigore concesso per fallo di Frau su Bonicelli lanciato a rete. Prova a iscriversi al tabellino anche Pendin ma sul tiro (24’) dell’argentino Cadoni s’immola e devia in angolo. La reazione del Santa Giusta è affidata al destro di Usai che, al 36’, calcia dalla distanza ma Falconetti è in controllo. Il Tortolì non accusa l’inferiorità numerica e addirittura chiude in avanti, cercando di gonfiare il risultato che però non cambierà.

