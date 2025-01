Il Tortolì stenta «ma credo che  la vittoria ariverà presto» 

Due punti in classifica dopo cinque giornate. Il Tortolì, al secondo anno di Eccellenza, vuole certamente fare di più. Questo è l’obiettivo della squadra ogliastrina, condensato nelle parole di Veronica Muggianu, 19enne difensore centrale delle rossoblù. «Il campionato è particolare, per quanto ci riguarda le potenzialità ci sono, sta a noi svilupparle e mettere in pratica il lavoro che facciamo in allenamento». L’avvio di stagione in salita non spaventa la difensore, al terzo anno di militanza nella squadra della sua città, perché «il nostro obiettivo e crescere e migliorare. Siamo una squadra a tutti gli effetti, la società è sempre disponibile e ci sta vicina. Abbiamo un bel rapporto tra di noi anche fuori dal campo. Questa esperienza mi ha fatto crescere e migliorare anche a livello personale», spiega la capitana, che mostra tutta la sua fiducia per il prosieguo della stagione.

«Sono sicura del fatto che la vittoria arriverà presto. Ci manca solo un po’ di cattiveria davanti, perché per il resto stiamo comunque facendo bene». Le tre sconfitte su cinque gare disputate e il penultimo posto in classifica hanno lasciato qualche strascico. La scorsa settimana la guida tecnica del Tortolì è stata affidata a Marco Nieddu, che subentra a Pier Paolo Marongiu. Le rossoblù tornano in campo domenica per l’esordio in Coppa Italia, a Selargius. «Abbiamo lavorato bene in questi giorni. Quella col Selargius è una sfida alla nostra portata, scenderemo in campo per vincere», garantisce. Alla ripresa del campionato, il 19 gennaio, il Tortolì ospiterà invece la Gioventù Assemini. (a.zu .)

