Il Tortolì non perdona 

Tortolì (3-4-3) : Falconetti, Orrù, Agus (34’ st Aversano), Pendin (30’ st Martins), Loi; Lobina, Serra, Mameli (34’ st M. Lai); Igor Caetano (23’ st C. Lai), Barbuio (26’ st F. Lai), Mascena. In panchina N. Carta, Murru, Aversano, Fanni, F. Carta. Allenatore Cuccu (Piras squalificato).

Tortolì 3

Terralba 0

Terralba (4-4-2) : Armas, Abis (32’ st Fonsatti), Zonca, Costella, G. Melis; Pau, Orrù, Onnis, Frongia (26’ st Pitzalis); Porru, Serpi. In panchina Mattana, Volpe, Zedda, Ezeadi, Pitzalis, Pili, Melis. Allenatore Ezeadi (Firinu squalificato).

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : 10’ pt Barbuio, 20’ pt Mascena; 7’ st Igor Caetano.

Note : ammoniti Onnis, Frongia, Zonca, Costella. Recupero 0’ pt-0’ st.

Tortolì. Tre gol per dare continuità al blitz compiuto a Bitti. Il Tortolì vince e convince contro la Francesco Bellu Terralba. Il Tortolì mette subito sul binario giusto la sua partita. I rossoblù di Alberto Piras, che osserva i suoi dall’esterno in virtù della squalifica conseguente all’espulsione rimediata a Bitti, ci mettono la testa. In 20’ ne segnano due agli ospiti. Prima Barbuio, al 10’, su servizio di Mameli, infila Armas, poi al 20’, raccogliendo un cross da sinistra di Lobina, Mascena incorna all’altezza del secondo palo firmando il raddoppio. Poi al 32’ Orrù prova a scuotere i suoi ma la sua punizione diretta all’incrocio è deviata in angolo da Falconetti.

Ripresa

A trovare il terzo gol il Tortolì impiega 7’. Scambio Lobina-Igor Caetano, con quest’ultimo che scarica da fuori area battendo Armas. Con gli ospiti, guidati dalla tribuna dal tecnico Firinu, anch’egli squalificato, ormai rassegnati, i padroni di casa nel finale vanno a caccia del quarto gol, sfiorato al 41’ da Mascena con una punizione forte ma centrale e da Orrù, il cui tap-in si stampa sul palo.

