Il Tortolì non passa contro il Calangianus  

Tortolì 0
Calangianus 0
Tortolì (4-3-3) : Tangianu, Sulis (8’ st A. Piroddi), Lahrach, De Zan, Contu; Rarinca (27’ st Manconi), Pili (10’ st F. Serra), Ferrareis; Cocco, Marco Nieddu, R. Piroddi. In panchina Marongiu, Depiccolo, Vidal, Mattia Nieddu, Forense, Sotgia. Allenatore Mereu.
Calangianus (4-4-2) : Congiunti, P. Serra, Giagheddu, Asara, Secci; Mauro, Valentini, Perez (43’ st Tamponi) Moreo (38’ st Saiu); F. Mamia, Ruiz (17’ st Pirina). In panchina Coscione, Concas, Delogu, A. Mamia, Zannetti, Inzaina. Allenatore Marini.
Arbitro : Taouili di Vicenza.
Note : ammoniti Cocco, Perez, Asara, R. Piroddi, De Zan, Moreo, Valentini, Manconi; recupero 1’ pt-5’ st; spettatori 400.
Tortolì. I 96’ del Fra Locci producono un pari a reti bianche. Tortolì e Calangianus giocano una gara sotto ritmo e prendono un punto a testa.
Al 35’ conclusione di Roberto Piroddi: c’è la forza ma non la precisione. Quattro minuti dopo Sulis salta un avversario con un controllo orientato ma, al momento di tirare in porta da pochi metri, viene anticipato da Congiunti. A inizio ripresa Francesco Mamia sfiora l’incrocio con un’incornata. Poi (16’) è Moreo a divorarsi un’occasione colossale. Lo imita Pirina, al 40’, su assist di Valentini.
