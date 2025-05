Il Tortolì corre in finale 

Tortolì 2

Coghinas 1

Tortolì (3-5-2) : Doumbouya, Marcich, De Zan, Forense; Orrù, S. Loi (45’ st Rarinca), Pili (26’ st Acosta), Ferrareis (21’ st F. Serra), Contu; Oses (26’ st Vincis), Timpanaro (41’ st Cocco). In panchina Marongiu, Rodrigues, Pascual, E. Loi. Allenatore Mereu.

Coghinas (4-3-3) : Perez, Fiorentino, Paganelli, Ligios, Ruiu (10’ st Biasiato); Tugulu, Virdis (38’ st Greco), Criado; Radovanovic, Seu (5’ pts Burrelli), Mateucci. In panchina Pittalis, Carrucciu, Olmetto, Doukar, Melis, S. Serra. Allenatore Congiu.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : nel primo tempo, 46’ Mateucci; nella ripresa, 3’ Marcich; nel sts, 4’ Cocco.

Note : espulsi Paganelli, Cocco, Mereu; ammoniti Fiorentino, Ligios, Criado, Oses, De Zan, Biasiato, Cocco, Doumbouya; recupero 2’ pt-4’ st; spettatori 500.

Tortolì. In finale va il Tortolì. I rossoblù, cui bastava un pareggio, stendono 2-1 il Coghinas in un Fra Locci con oltre 500 spettatori che si trasforma in un catino bollente. Nella doppia sfida playoff la squadra ogliastrina troverà il Sant’Elena con cui il bilancio nella stagione regolare è di un pari e una sconfitta.

Primo tempo

Al 2’ primo brivido: angolo di Pili, testa di De Zan e palla fuori d’un soffio. Il Coghinas, fresco vincitore della Coppa Italia di Promozione a spese del Lanusei, alza il ritmo e al 19’ spaventa il Tortolì con Mateucci che per poco non approfitta di un’indecisione di Doumbouya. Al 32’, Criado calcia una punizione dal limite, forte, bassa e angolata, ma Doumbouya è bravo ad allungarsi sulla sua sinistra evitando la rete del Coghinas. Che comanda il gioco. Al 45’ la squadra di Congiu sfiora il vantaggio. Destro a colpo sicuro di Virdis, Doumbouya è fuori causa ma Orrù tiene a galla il Tortolì salvando sulla linea. Il Coghinas ha il fuoco dentro e mette all’angolo gli avversari. I rossoblù sono come un pugile frastornato che non riesce a contenere le furie rosse, che all’ultimo giro d’orologio producono il massimo sforzo e muovono il tabellino. Doumbouya respinge un siluro da fuori area, sulla palla s’avventa Mateucci che spinge la palla in rete.

La ripresa

Il Tortolì comincia all’assalto. Destro di Orrù, Timpanaro ci mette il piede e Perez devia in angolo. Lo spiovente di Contu si abbassa all’altezza del secondo palo dove Marcich anticipa il suo marcatore e riporta il risultato in parità. Alla mezz’ora, Mateucci impegna Doumbouya, costretto agli straordinari. Mereu getta nella mischia Cocco al posto di uno sfinito Timpanaro.

Supplementari

Il Tortolì sembra avere più benzina. Al 10’ Marcich va vicino al 2-1 con un’inzuccata impressionante. Poi sale in cattedra Cocco che spacca la partita. Fa espellere Paganelli (ultimo uomo) al 3’ del secondo tempo, segna la punizione, esulta eccessivamente e l’arbitro lo espelle. Rosso anche per il suo allenatore. Il forcing finale del Coghinas è sterile e alle 18.36 arriva il fischio finale.

