Il Tortolì aspetta e ci crede «Meritiamo l’Eccellenza» 

Tortolì. Atleti e dirigenti sanno che li attende un mese d’ansia (crescente). Il fascino dell’Eccellenza crea effetti importanti nella testa dei rossoblù, che quel campionato vogliono riviverlo a distanza di anni. Sanno, però, che il destino non è nelle loro mani. «Noi giocatori, società e staff non avremo alcun rimpianto se non dovessimo salire perché abbiamo fatto il massimo».

Per tutti parla Federico Serra, capitano del Tortolì che ha vinto i playoff battendo il Sant’Elena in una doppia sfida a tratti esaltante. «La stagione è iniziata in modo negativo - prosegue il centrocampista classe 1997, che l’Eccellenza l’ha già giocata con gli ogliastrini - ma quello che abbiamo fatto successivamente è stato qualcosa di straordinario». La parola ripescaggio è come un tarlo che si è annidato nella testa di ciascun componente del gruppo rossoblù. Il capitano ci crede: «Sono fiducioso. Penso che una squadra che vince i playoff non possa non salire. Altrimenti che senso avrebbe farli giocare? Credo che almeno la vincitrice debba essere promossa, a prescindere dal numero di squadre che comporranno l’Eccellenza. In caso contrario gli spareggi non avrebbero nessuna utilità. Saranno mesi pieni d’ansia perché dovremo guardare i risultati delle altre squadre e sperare nel ripescaggio di qualche club in Serie D». Serra sottolinea il recente miglioramento: «Con Andrea Demurtas presidente sono stati anni di crescita. Abbiamo vissuto stagioni difficili, soprattutto quando non avevamo il campo, ma una volta rientrati al Fra Locci siamo andati vicini all’obiettivo. Ora credo sia arrivato il momento di tornare in Eccellenza».

La cena di fine stagione ha annunciato il rompete le righe. Le prossime settimane sveleranno il destino che attende la squadra. Sarà ancora Promozione o il massimo torneo regionale? «La cittadina merita il ripescaggio: Tortolì è una piazza che deve stare in Eccellenza». Parola di capitano.

RIPRODUZIONE RISERVATA