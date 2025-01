Il Tortolì accelera 

Cus Cagliari 1

Tortolì 2

Cus Cagliari ( 4-3-3 ): Pillittu, Melis (10’ st Baldussi), Piroddi, Mudu (43’ st Bisoffi), Fiori, Demurtas (26’ st Zucca), Serpi (10’ st Balloi), Puddu, Perra (1’ st Siddu), Prefumo R. Serra. In panchina Follese, D. Asunis, N. Asunis, Loddo. Allenatore Lantieri.

Tortolì ( 4-4-2 ): Tangianu (43’ st Doumbouya), Forense, Pili (29’ st Acosta), De Zan, Marcich, Ferrareis (43’ st Mascia), F. Serra, Contu, Orrù, Vincis (29’ st Rodrigues), Pascual (19’ st Oses). In panchina: Soro, Mameli, Cocco. Allenatore Mereu.

Arbitro : Sulis di Oristano.

Reti : 30’ pt Pascual, 14’ st F. Serra, 22’ st R. Serra (rigore).

Note : ammoniti Piroddi, Prefumo, R. Serra e F. Serra; recupero 2’ pt- 7’ 2t. Spettatori 100 circa.

Elmas . Il Tortolì, imponendosi per 1-2 sul Cus Cagliari sul sintetico di Elmas, casa provvisoria degli universitari a causa dei lavori a Sa Duchessa, centra la sesta vittoria consecutiva, si accomoda al terzo posto e coltiva legittimi sogni di gloria. Vittoria meritata, i rossoblù ospiti prendono in mano il centrocampo e fanno proprio il primo tempo, il Cus regala due reti con errori individuali ma, alla fine, potrebbe anche pareggiare la sfida. Prima emozione al 5’: Pascual solo a centro area, colpisce male e la sfera giunge tra le braccia di Pillittu. Il Tortolì è più propositivo: al 12’ Vincis gira di testa in piena area ma la palla si perde sul fondo, al 19’ Marcich, da almeno 55 metri, scorge il portiere di casa poco fuori dai pali e tenta il gol straordinario, palla di poco alta. Il Cus è in difficoltà ma, per sbloccare la gara, occorre un passaggio errato di Puddu, la palla giunge a Pascual, palla sotto la traversa per lo 0-1.

Tante emozioni

Nella ripresa il Cus riparte meglio, buoni gli ingressi di Baldussi e Siddu. Però, all’8’, il portiere Pillittu combina un pasticcio: rinvia di piede la sfera anziché prenderla con le mani avanzando quasi alla fine dell’area, Federico Serra se ne avvede e lo batte con un morbido pallonetto per lo 0-2. Il Cus, al 22’, riapre la gara: Baldussi gira a destra per Siddu, che sventaglia a sinistra per Roberto Serra, viene toccato in area, cade, l’arbitro assegna il rigore, Serra realizza. Al 33’ Pillittu si riscatta con una parata su botta rasoterra di Oses. Infine, al 42’, sugli sviluppi di un piazzato di Baldussi nessuno riesce a deviare in area piccola e il Tortolì si porta a casa i tre punti.

