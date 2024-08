Il Toro va sotto ma ribalta la Dea e vince 

Torino 2

Atalanta 1

Torino (3-5-2) : Milinkovic Savic, Tameze (21' st Dembele), Coco, Masina, Vojvoda (33' st Borna Sosa), Ricci (53' st Ciammaglichella), Linetty, Ilic, Lazaro, Zapata, Adams (53' st Karamoh). Allenatore Vanoli.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, De Roon, Hien (25' st Palestra), Djimsiti, Zappacosta, Pasalic, Ederson (40' st Manzoni), Ruggeri, De Ketelaere (40' st Cassa), Brescianini (8' st Samardzic), Retegui (25' st Zaniolo). Allenatore Gasperini.

Arbitro : Rapuano .

Reti : nel pt 26' Retegui, 31' Ilic; nel st 4' Adams.

Note: ammoniti Pasalic, Hien, Ilic, Djimsiti, Zapata, Zaniolo, Milinkovic-Savic.l 50' st Milinkovic-Savic ha parato un rigore a Pasalic.

Torino. Sotto la Mole ci sono due facce dello stesso Toro: da una parte la contestazione, inscenata da migliaia di tifosi, per le cessioni, dall'altra c'è una squadra capace di balzare a quota 4 al primo posto condiviso della classifica: sconfitta l'Atalanta dopo avere fatto tremare il Milan. I ragazzi di Vanoli fanno l'impresa e battono la Dea dopo essere andati sotto e aver ricevuto un rigore contro al 96', Ilic e Adams rispondono a Retegui e poi nel finale serve il miracolo di Milinkovic-Savic per ipnotizzare Pasalic dal dischetto. E la protesta sfuma in festa, con qualche tifoso che pigia il clacson dell'auto tornando a casa. I granata salgono in vetta a quota quattro, anche se la contestazione contro il presidente Cairo prosegue anche durante la festa per la vittoria.

